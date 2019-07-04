ВЦИОМ: только 11% россиян считают уместным поцелуй мужчин при встрече

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Только 11% россиян считают уместным дружеские приветственные поцелуи между мужчинами, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Всемирный день поцелуев отмечается 4 июля.
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По мнению 60% россиян, уместными при встрече являются поцелуи между женщинами. Противоположного мнения придерживаются 35%, 5% затруднились ответить.
Лишь 11% опрошенных считают уместным дружеские поцелуи между мужчинами. Против такой формы приветствия выступают 86%, затруднились ответить 3%.
Также 60% респондентов заявили, что поцелуи между мужчиной и женщиной при встрече уместны, 34% придерживаются противоположной точки зрения. Еще 6% затруднились ответить.
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Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 2 июля. В нем приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов.
Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.