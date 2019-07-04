Во ВЦИОМ рассказали о любви россиян к поцелуям

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Более половины россиян любит целоваться, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Всемирный день поцелуев отмечается 4 июля.

Согласно данным исследования, любят целоваться 52% россиян, лишь 38% сообщили, что это им не нравится. Еще 9% затруднились ответить.

В качестве приветствия своих знакомых и близких часто и очень часто целуют 49% граждан, а редко или очень редко - 42%. Никогда не целуются при встрече 7%.

Чаще всего близких и родных россияне приветствуют словами (56%), объятиями (55%), рукопожатием (50%), улыбкой (41%). Коллег при встрече россияне чаще всего приветствуют словами (58%), рукопожатием (54%), улыбкой (31%), кивком головы (24%), только 2% - поцелуем. Респонденты могли дать сразу несколько вариантов ответа.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 2 июля. В нем приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тысячи респондентов.