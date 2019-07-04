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РИА Новости

Во ВЦИОМ рассказали о любви россиян к поцелуям

03:05
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПоцелуй
Поцелуй
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Поцелуй. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Более половины россиян любит целоваться, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Всемирный день поцелуев отмечается 4 июля.
Согласно результатам последнего опроса ВЦИОМ, большинство россиян считают разводы в принципе допустимым. Для каждого четвертого расторжение брака возможно при «фактическом распадении семьи». Каждый второй говорит, что все зависит от конкретного случая. И только 10 % опрошенных жителей России уверены, что развод – это крайняя мера, и брак нужно пытаться сохранить любой ценой.
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Согласно данным исследования, любят целоваться 52% россиян, лишь 38% сообщили, что это им не нравится. Еще 9% затруднились ответить.
В качестве приветствия своих знакомых и близких часто и очень часто целуют 49% граждан, а редко или очень редко - 42%. Никогда не целуются при встрече 7%.
Чаще всего близких и родных россияне приветствуют словами (56%), объятиями (55%), рукопожатием (50%), улыбкой (41%). Коллег при встрече россияне чаще всего приветствуют словами (58%), рукопожатием (54%), улыбкой (31%), кивком головы (24%), только 2% - поцелуем. Респонденты могли дать сразу несколько вариантов ответа.
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Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 2 июля. В нем приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тысячи респондентов.
Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории России. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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ВЦИОМРоссияОбщество
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