Центр Хруничева запретил увольнять сообщающих о коррупции работников

"Согласно документу, работники Центра Хруничева, уведомившие о факте коррупции, в течение двух лет с даты получения соответствующего сообщения, не могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию, в том числе перемещены на другое рабочее место или на другую должность, за исключением вышестоящей, а также уволены по инициативе работодателя без предварительного согласия центральной комиссии по противодействию коррупции, которую возглавляет генеральный директор Центра Хруничева Алексей Григорьевич Варочко", - сказал собеседник агентства.