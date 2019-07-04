Центр Хруничева запретил увольнять сообщающих о коррупции работников

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Работников Центра Хруничева, сообщивших о коррупционных правонарушениях, не смогут в течение двух лет подвергнуть дисциплинарному взысканию или уволить, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе предприятия.
Центр Хруничева - ведущее предприятие "Роскосмоса" по созданию ракет-носителей "Протон", "Ангара" и "Рокот", разгонных блоков "Бриз" и модулей орбитальных станций.
9 апреля, 11:52Председатель НАК: борьба с коррупцией усиливается В прошлом году привлечены к ответственности 16 тысяч коррупционеров, сказано в докладе генпрокурора Юрия Чайки. Данные доклада прокомментировал в эфире радио Sputnik председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.
"Согласно документу, работники Центра Хруничева, уведомившие о факте коррупции, в течение двух лет с даты получения соответствующего сообщения, не могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию, в том числе перемещены на другое рабочее место или на другую должность, за исключением вышестоящей, а также уволены по инициативе работодателя без предварительного согласия центральной комиссии по противодействию коррупции, которую возглавляет генеральный директор Центра Хруничева Алексей Григорьевич Варочко", - сказал собеседник агентства.
По его словам, приказ о защите работников, сообщивших о коррупционных правонарушениях, был разработан и принят на основании федерального закона номер 273-ФЗ от 25 декабря 2008 года "О противодействии коррупции" и антикоррупционной политики Центра Хруничева.
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