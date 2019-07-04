Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-04T02:59Z
https://ria.ru/20190704/1556189579.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Иракские силовики сообщили о ликвидации восьми боевиков на западе страны

02:59
222
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. По меньшей мере восемь боевиков ликвидированы на западе Ирака в ходе операции силовиков и авиаудара международной коалиции, сообщила пресс-служба органов безопасности Ирака.
"Силы бригады "Хашд Хадиса", находящиеся в составе командования штаба операций аль-Джазиры, ликвидировали четырех террористов и уничтожили их транспортное средство во время розыскных работ в районе аль-Халькум к востоку от (города – ред.) Акашат", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.
Кроме того, сообщается, что четыре террориста ликвидированы к югу от озера Сунейсила к востоку от границ с Сирией при ударе с воздуха авиации международной коалиции.
В декабре 2017 года руководство Ирака заявило о полном освобождении от террористов ИГ* (группировка запрещена в РФ) после трех с половиной лет войны с террористической группировкой, которая захватила около трети территории Ирака. Разрозненные отряды террористов продолжают попытки проведения диверсий и нападений в освобожденных районах страны. Иракские силовики заявляют о пресечении большинства действий боевиков ИГ*.
Василий Небензя выступает на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке
28 марта, 18:51
Небензя заявил о "подпитке" некоторыми странами боевиков в Сирии и Ираке
*Террористическая организация, запрещенная в России
410000
Обсудить 0
ИракВ мире
Рекомендуем
Военнослужащие дежурят на одной из улиц Хартума
Военсовет Судана и оппозиция договорились по ряду вопросов
РИА
Новости
В Гондурасе при кораблекрушении погибли 26 человек
Ситуация в Сирии
Боевики обстреляли семь населенных пунктов в двух сирийских провинциях
Международный аэропорт Триполи
Аэропорт в Триполи восстановил авиасообщение после ракетного удара
Лента
новостей
В Ливане более десяти человек пострадали в результате взрыва на АЗС
Президент РФ Владимир Путин
Россия не видит готовности США обсуждать продление СНВ-3, заявил Путин
Полиция у здания Законодательного собрания во время протеста в Гонконге. 2 июля 2019
СМИ: в Гонконге полиция готовится задержать участников штурма парламента
Здание Дворца Европы в Страсбурге
Евродепутат прокомментировал итоги саммита ЕС
На улицах Пхеньяна, КНДР
В КНДР обвинили США в подрыве мирной атмосферы на Корейском полуострове
Международный аэропорт Триполи
Аэропорт в Триполи заявил об авиаударе
Сотрудники правоохранительных органов Мексики
В Мексике федеральная полиция объявила забастовку
Президент РФ Владимир Путин
Путин: Россия заинтересована в возобновлении полноформатных отношений с ЕС
В ЛНР обвинили ВСУ в трех обстрелах за сутки
Президент США Дональд Трамп
Трамп предостерег Иран от угроз
Каракас, Венесуэла
Часть столицы Венесуэлы осталась без электричества
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:00Глава МИД Турции прокомментировал ситуацию с поставками С-400
11:00Набиуллина: борьба с потребкредитами не приведет к инвестиционному буму
10:56В ЛНР предостерегли Киев от желания занять участок у Станицы Луганской
10:56Коломойский заявил, что не обсуждал с Зеленским выборы в Раду
10:54Голикова сравнила заболеваемость в городах и селах
10:49В Японии два человека погибли из-за оползней, сообщили СМИ
10:48Житель Абакана, который сжег пять человек в доме, получил пожизненный срок
10:44В ДНР обвинили ВСУ в 25 нарушениях перемирия за сутки
10:44Голикова заявила о сокращении численности населения в малых городах
10:43Спикер Рады надеется, что суд не отменит закон о люстрации
10:41Турция обвинила Washington Post в пропаганде терроризма
10:39В Краснодаре ликвидировали открытое горение на складе
10:38Росавиация напомнила пассажирам о прекращении полетов в Грузию
10:35Российские и эстонские ученые раскроют секреты диабета второго типа
10:32На Камчатке рейсовый автобус сбил стоявших на остановке людей
10:31Saxo Bank предсказал ослабление доллара во второй половине года
10:29Роскомнадзор пошутил о сбоях в Facebook
10:25Опубликовано видео ЧП во время салюта в Минске
10:24Saxo Bank предсказал повторение кризиса 70-х
10:24В Крыму оценили просьбу Британии пустить наблюдателей на полуостров
Лента новостейМолния