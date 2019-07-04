Путин: Россия заинтересована в возобновлении полноформатных отношений с ЕС

РИМ, 4 июл - РИА Новости. Россия заинтересована в возобновлении полноформатных отношений с Европейским союзом и готова к сотрудничеству со всеми силами, получившими поддержку евроизбирателей, заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera президент РФ Владимир Путин.
В четверг Путин совершит визит на Апеннины, в ходе которого проведет переговоры с президентом Италии Серджо Маттареллой, председателем совета министров Джузеппе Конте и встретится с папой Римским Франциском.
"Мы заинтересованы в восстановлении полноформатных отношений между РФ и Евросоюзом, в сохранении мира, соблюдении безопасности и стабильности на нашей общем континенте. И мы готовы к конструктивному сотрудничеству со всеми политическими силами, которые получили мандат европейских избирателей", - заявил Путин.
Текст интервью газета приводит на итальянском языке.