Путин: Россия заинтересована в возобновлении полноформатных отношений с ЕС

"Мы заинтересованы в восстановлении полноформатных отношений между РФ и Евросоюзом, в сохранении мира, соблюдении безопасности и стабильности на нашей общем континенте. И мы готовы к конструктивному сотрудничеству со всеми политическими силами, которые получили мандат европейских избирателей", - заявил Путин.