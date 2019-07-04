Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-04T07:13Z
https://ria.ru/20190704/1556189533.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/151571/74/1515717458_0:7:2372:1341_1036x0_80_0_0_926f8b212b3a8eaf53bb301371834b47.jpg
РИА Новости

Путин назвал цель шумихи вокруг "вмешательства" России в выборы в Европе

02:55
899
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
РИМ, 4 июл - РИА Новости. Цель шумихи, поднятой вокруг якобы имевшего места "вмешательства" России в выборы в Европе, - демонизация России в глазах европейцев, заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera президент РФ Владимир Путин.
"Интересно, что санкции, введенные против нашей страны под предлогом этих обвинений, до сих пор действуют. Из того же порядка шумиха вокруг русского вмешательства в избирательные процессы в Евросоюз. Ее распространили прямо в преддверии выборов в Европарламент. Казалось, что имели место попытки заранее предложить европейцам, что именно "зловещее русское вмешательство" стало причиной низких результатов некоторых отдельных политических сил", - отметил президент.
Но главная цель их авторов, добавил Путин, осталась прежней: продолжение демонизациии России в глазах граждан европейского сообщества.
"Хочу заявить предельно четко: мы не вмешивались и не собираемся вмешиваться во внутренние дела ни стран ЕС, ни других государств мира", - подчеркнул Путин.
Президент РФ Владимир Путин
02:57
Путин: Россия заинтересована в возобновлении полноформатных отношений с ЕС
4100103
Обсудить 0
Владимир ПутинЕвропаРоссияВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин назвал ключевое отличие России от США
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин
Путин: Россия заинтересована в возобновлении полноформатных отношений с ЕС
Президент РФ Владимир Путин
Путин назвал условия для диалога с Киевом
Президент России Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. 6 ноября 2018
Путин рассказал, как преодолеть "нездоровую ситуацию" в мировых отношениях
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин
Путин назвал "туманными" перспективы сотрудничества с США по СНВ
Президент РФ Владимир Путин
Россия не видит готовности США обсуждать продление СНВ-3, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин
Путин заявил, что ему есть чем заняться в ближайшие пять лет
Президент РФ Владимир Путин
Путин: Россия имеет волю к договоренностям по контролю за вооружениями
На улицах Пхеньяна, КНДР
В КНДР обвинили США в подрыве мирной атмосферы на Корейском полуострове
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге
Евродепутат: саммит ЕС стал "фасадом" для скрытых договоренностей
Здание торгового представительства России в Вашингтоне
В МИД прокомментировали условия США по возвращению России дипсобственности
Посольство Российской Федерации в Великобритании
Российских дипломатов удивила просьба Британии пустить наблюдателей в Крым
Здание Дворца Европы
Евроскептики выступят за развитие связей с Россией, заявил евродепутат
Территория посольства США в Каракасе, Венесуэла
Венесуэла предупредила граждан США об отсутствии защиты на своей территории
Вывеска нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины в Киеве
Киев готовится к перебоям с транзитом российского газа
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:00Глава МИД Турции прокомментировал ситуацию с поставками С-400
11:00Набиуллина: борьба с потребкредитами не приведет к инвестиционному буму
10:56В ЛНР предостерегли Киев от желания занять участок у Станицы Луганской
10:56Коломойский заявил, что не обсуждал с Зеленским выборы в Раду
10:54Голикова сравнила заболеваемость в городах и селах
10:49В Японии два человека погибли из-за оползней, сообщили СМИ
10:48Житель Абакана, который сжег пять человек в доме, получил пожизненный срок
10:44В ДНР обвинили ВСУ в 25 нарушениях перемирия за сутки
10:44Голикова заявила о сокращении численности населения в малых городах
10:43Спикер Рады надеется, что суд не отменит закон о люстрации
10:41Турция обвинила Washington Post в пропаганде терроризма
10:39В Краснодаре ликвидировали открытое горение на складе
10:38Росавиация напомнила пассажирам о прекращении полетов в Грузию
10:35Российские и эстонские ученые раскроют секреты диабета второго типа
10:32На Камчатке рейсовый автобус сбил стоявших на остановке людей
10:31Saxo Bank предсказал ослабление доллара во второй половине года
10:29Роскомнадзор пошутил о сбоях в Facebook
10:25Опубликовано видео ЧП во время салюта в Минске
10:24Saxo Bank предсказал повторение кризиса 70-х
10:24В Крыму оценили просьбу Британии пустить наблюдателей на полуостров
Лента новостейМолния