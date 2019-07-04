Путин назвал цель шумихи вокруг "вмешательства" России в выборы в Европе

"Интересно, что санкции, введенные против нашей страны под предлогом этих обвинений, до сих пор действуют. Из того же порядка шумиха вокруг русского вмешательства в избирательные процессы в Евросоюз. Ее распространили прямо в преддверии выборов в Европарламент. Казалось, что имели место попытки заранее предложить европейцам, что именно "зловещее русское вмешательство" стало причиной низких результатов некоторых отдельных политических сил", - отметил президент.