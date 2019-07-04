Путин назвал цель шумихи вокруг "вмешательства" России в выборы в Европе

РИМ, 4 июл - РИА Новости. Цель шумихи, поднятой вокруг якобы имевшего места "вмешательства" России в выборы в Европе, - демонизация России в глазах европейцев, заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera президент РФ Владимир Путин.
"Интересно, что санкции, введенные против нашей страны под предлогом этих обвинений, до сих пор действуют. Из того же порядка шумиха вокруг русского вмешательства в избирательные процессы в Евросоюз. Ее распространили прямо в преддверии выборов в Европарламент. Казалось, что имели место попытки заранее предложить европейцам, что именно "зловещее русское вмешательство" стало причиной низких результатов некоторых отдельных политических сил", - отметил президент.
Но главная цель их авторов, добавил Путин, осталась прежней: продолжение демонизациии России в глазах граждан европейского сообщества.
"Хочу заявить предельно четко: мы не вмешивались и не собираемся вмешиваться во внутренние дела ни стран ЕС, ни других государств мира", - подчеркнул Путин.