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РИА Новости

Путин назвал ключевое отличие России от США

02:53
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
РИМ, 4 июл - РИА Новости. Россия не вмешивается в дела других стран, это ключевое отличие от США и ряда их союзников, заявил президент Владимир Путин в интервью итальянской газете Corriere della Sera.
В четверг Путин совершит визит на Апеннины, в ходе которого проведет переговоры с президентом Италии Серджо Маттареллой, председателем совета министров Джузеппе Конте и встретится с папой Римским Франциском. Текст интервью Corriere приводит на итальянском языке.
"Обвинения в адрес России во вмешательстве в американские выборы являются верхом абсурда. Широко известно, чем все закончилось – ничем, провалом", - сказал Путин.
По его словам, отсутствие заговора подтвердили выводы комиссии спецпрокурора США Роберта Мюллера: "им не удалось собрать факты просто потому, что они не существуют".
"Хочу заявить предельно четко: мы не вмешивались и не собираемся вмешиваться во внутренние дела ни стран ЕС, ни других государств мира. В этом состоит наше ключевое отличие от США и ряда их союзников, которые, например, поддержали переворот на Украине в феврале 2014 года", - подчеркнул Путин.
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Владимир ПутинРоссияСШАВ мире
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