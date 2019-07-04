Путин назвал ключевое отличие России от США

В четверг Путин совершит визит на Апеннины, в ходе которого проведет переговоры с президентом Италии Серджо Маттареллой, председателем совета министров Джузеппе Конте и встретится с папой Римским Франциском. Текст интервью Corriere приводит на итальянском языке.

"Обвинения в адрес России во вмешательстве в американские выборы являются верхом абсурда. Широко известно, чем все закончилось – ничем, провалом", - сказал Путин.

По его словам, отсутствие заговора подтвердили выводы комиссии спецпрокурора США Роберта Мюллера: "им не удалось собрать факты просто потому, что они не существуют".

"Хочу заявить предельно четко: мы не вмешивались и не собираемся вмешиваться во внутренние дела ни стран ЕС, ни других государств мира. В этом состоит наше ключевое отличие от США и ряда их союзников, которые, например, поддержали переворот на Украине в феврале 2014 года", - подчеркнул Путин.