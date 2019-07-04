Компанию Маслякова хотят через суд лишить права на бренд КВН

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Компания "Группа 7" намерена оспорить в суде по интеллектуальным правам признание товарного знака КВН общеизвестным за телевизионным творческим объединением "АМИК", гендиректором которого является Александр Масляков, следует из данных картотеки суда и Роспатента. Компания "Группа 7" намерена оспорить в суде по интеллектуальным правам признание товарного знака КВН общеизвестным за телевизионным творческим объединением "АМИК", гендиректором которого является Александр Масляков, следует из данныхсуда и Роспатента.

Соответствующий иск рассмотрят 19 августа.

Как указывает заявитель, аббревиатура "КВН" представляет собой название ряда оригинальных литературных произведений – книги "КВН. Клуб веселых и находчивых" (1965 год), и сценария игры "КВН", первый выпуск которой вышел в эфир в 1961 году. Эти произведения создали Михаил Яковлев, Альберт Аксельрод и Сергей Муратов.

Как следует из определения суда, к участию в деле в качестве третьих лиц привлекли также вдову Муратова Марину Топаз, которая после его смерти в 2017 году передала имущественные права на произведения "Группе 7".

По мнению истца, известность обозначения "КВН" не связана с деятельностью компании "АМИК", которая приобрела права на него в 2010 году без согласия авторов.

В решении Роспатента говорится, что появившаяся игра "КВН" транслировалась с 1961-ого до 1972 года и вернулась на экраны после только в 1986-м. С этого времени популярность игры "КВН" связана с деятельностью Маслякова, учредившего впоследствии "АМИК".