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РИА Новости
Культура

Компанию Маслякова хотят через суд лишить права на бренд КВН

02:52
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкТелеведущий Александр Масляков
Телеведущий Александр Масляков
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Компания "Группа 7" намерена оспорить в суде по интеллектуальным правам признание товарного знака КВН общеизвестным за телевизионным творческим объединением "АМИК", гендиректором которого является Александр Масляков, следует из данных картотеки суда и Роспатента.
Соответствующий иск рассмотрят 19 августа.
Как указывает заявитель, аббревиатура "КВН" представляет собой название ряда оригинальных литературных произведений – книги "КВН. Клуб веселых и находчивых" (1965 год), и сценария игры "КВН", первый выпуск которой вышел в эфир в 1961 году. Эти произведения создали Михаил Яковлев, Альберт Аксельрод и Сергей Муратов.
Как следует из определения суда, к участию в деле в качестве третьих лиц привлекли также вдову Муратова Марину Топаз, которая после его смерти в 2017 году передала имущественные права на произведения "Группе 7".
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По мнению истца, известность обозначения "КВН" не связана с деятельностью компании "АМИК", которая приобрела права на него в 2010 году без согласия авторов.
В решении Роспатента говорится, что появившаяся игра "КВН" транслировалась с 1961-ого до 1972 года и вернулась на экраны после только в 1986-м. С этого времени популярность игры "КВН" связана с деятельностью Маслякова, учредившего впоследствии "АМИК".
В феврале ведомство отказалось лишить компанию Маслякова прав на бренд "КВН", и сейчас "Группа 7" требует в суде признать это решение незаконным. Кроме того, сейчас "Группа 7" оспаривает решение ФАС, которая признала использование обозначения "КВН" на ее интернет-сайте недобросовестной конкуренцией.
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КультураКВНАлександр МасляковРоссия
Популярные комментарии
КВН давно не торт. Интересно, если из выпусков убрать репризы, где команды старательно лижут зады жюри и лично Маслякову, что-нибудь останется?
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