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РИА Новости

Путин назвал условия для диалога с Киевом

02:45
115653
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
РИМ, 4 июл — РИА Новости. Москва готова к конструктивному диалогу с Украиной, если ее новый лидер Владимир Зеленский начнет выполнять предвыборные обещания, заявил президент России Владимир Путин в интервью, которое дал итальянской газете Corriere della Sera в преддверие визита на Апеннины.
Российский лидер напомнил, что во время предвыборной кампании Зеленский обещал установить прямые контакты со своими согражданами в Донбассе. По мнению Путина, он должен наладить этот диалог, прекратить называть жителей самопровозглашенных республик сепаратистами и перестать игнорировать Минские соглашения.
Александр Данилюк
1 июля, 10:59
Секретарь СНБО Украины считает, что встреча Путина и Зеленского реальна
Президент России также отметил, что Зеленскому в наследство достались принудительная украинизация, запрет на использование русского языка, родного для миллионов граждан Украины, разгул неофашизма, гражданский конфликт на юго-востоке страны и попытки прежних властей разрушить межконфессиональный мир.

"Поэтому повторяю, граждане Украины ожидают от Зеленского и его команды не заявлений, а конкретных действий и изменений к лучшему в кратчайшие сроки. И естественно, киевские власти должны наконец понять, что конфликт между Россией и Украиной не в общих интересах, в отличие от развития прагматичного сотрудничества на основе доверия и взаимопонимания. Мы к этому готовы", — сказал он.

Ранее Путин говорил о том, что ждет от нового украинского лидера энергичных действий без "русофобских измышлений", и выражал надежду на то, что Москва и Киев смогут восстановить отношения. Что касается личной встречи лидеров России и Украины, то, как отмечал пресс-секретарь главы российского государства, в международных отношениях нет ничего невозможного, но это должна быть встреча ради результата. А пока, по словам Пескова, у Кремля еще много вопросов к подходам Киева к решению существующих проблем.
Президент РФ Владимир Путин
1 июля, 13:25
В Кремле оценили перспективы встречи Путина с Зеленским
96932812969
Обсудить 109
Владимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
"Поэтому повторяю, граждане Украины ожидают от Зеленского..." - он что, всех граждан Украины опросил, чтобы выступать от их имени?
4 июля, 03:43
елочка нравится
191003254
Вы из серии "Тупой, ещё тупее"? Может всё-таки более внимательнее прочтёте весь текст этой статьи, а не выдёргивая некоторые фразы из контекста всей статьи?
4 июля, 04:37
Евгений ЛА
22800028
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