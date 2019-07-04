Путин назвал условия для диалога с Киевом

РИМ, 4 июл — РИА Новости. Москва готова к конструктивному диалогу с Украиной, если ее новый лидер Владимир Зеленский начнет выполнять предвыборные обещания, заявил президент России Владимир Путин в интервью, которое дал итальянской газете Corriere della Sera в преддверие визита на Апеннины.
Российский лидер напомнил, что во время предвыборной кампании Зеленский обещал установить прямые контакты со своими согражданами в Донбассе. По мнению Путина, он должен наладить этот диалог, прекратить называть жителей самопровозглашенных республик сепаратистами и перестать игнорировать Минские соглашения.
Президент России также отметил, что Зеленскому в наследство достались принудительная украинизация, запрет на использование русского языка, родного для миллионов граждан Украины, разгул неофашизма, гражданский конфликт на юго-востоке страны и попытки прежних властей разрушить межконфессиональный мир.
"Поэтому повторяю, граждане Украины ожидают от Зеленского и его команды не заявлений, а конкретных действий и изменений к лучшему в кратчайшие сроки. И естественно, киевские власти должны наконец понять, что конфликт между Россией и Украиной не в общих интересах, в отличие от развития прагматичного сотрудничества на основе доверия и взаимопонимания. Мы к этому готовы", — сказал он.
Ранее Путин говорил о том, что ждет от нового украинского лидера энергичных действий без "русофобских измышлений", и выражал надежду на то, что Москва и Киев смогут восстановить отношения. Что касается личной встречи лидеров России и Украины, то, как отмечал пресс-секретарь главы российского государства, в международных отношениях нет ничего невозможного, но это должна быть встреча ради результата. А пока, по словам Пескова, у Кремля еще много вопросов к подходам Киева к решению существующих проблем.