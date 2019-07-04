Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-04T02:29Z
https://ria.ru/20190704/1556189367.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155603/98/1556039887_0:0:3173:1785_1036x0_80_0_0_cfaedca59072f29caaa80d737a7f54ba.jpg
РИА Новости

Трамп предостерег Иран от угроз

02:29
788
© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Дональд Трамп
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп посоветовал властям Ирана быть осторожнее с угрозами о повышении лимита низкообогащенного урана и добавил, что они могут обернуться против них самих.
Ранее в среду президент Ирана Хасан Роухани заявил, что с 7 июля страна намерена обогащать уран выше уровня 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой, и будет делать это на уровне, который считает нужным.
"Иран сегодня выступил с новым предупреждением. По словам (президента Ирана Хасана – ред.) Роухани, если не будет новой ядерной сделки, они будут обогащать уран "до такого уровня, до которого захотят". Поаккуратней с такими угрозами, Иран. Они вам еще могут аукнуться так, как никому раньше!" - написал Трамп в Twitter.
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф ранее подтвердил сообщения СМИ, что запасы низкообогащенного урана в стране превысили 300 килограммов, предусмотренных ядерной сделкой.
В годовщину выхода США из ядерной сделки 8 мая Иран объявил о прекращении им выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.
В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы.
Хасан Роухани
Вчера, 10:13
Иран призвал США вернуться к исполнению ядерной сделки
650066
Обсудить 0
Дональд ТрампИранСШАВ мире
Рекомендуем
Сберкнижка
В Госдуму внесли проект о полной компенсации советских вкладов в Сбербанке
РИА
Новости
Энни Лавгроув в больнице
Болячки во рту девушки оказались смертельно опасной болезнью
Кадр из программы Судьба человека с Александрой Яковлевой
Борис Корчевников объяснил резкий набор веса
Президент Владимир Путин
Путин освободил от должности трех генералов
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин
Путин назвал условия для диалога с Киевом
Чимеевская икона Божией Матери
Икону, пропавшую после пожара в монастыре в Курганской области, нашли
Праздничный салют после окончания военного парада в Минске, посвященного празднованию Дня независимости Белоруссии. 3 июля 2019
В Минске во время салюта погибла женщина
Кадр из сериала Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел
Вышел трейлер фильма "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2"
Посольство Российской Федерации в Великобритании
Российских дипломатов удивила просьба Британии пустить наблюдателей в Крым
Территория посольства США в Каракасе, Венесуэла
Венесуэла предупредила граждан США об отсутствии защиты на своей территории
Хасан Роухани
Иран призвал США вернуться к исполнению ядерной сделки
Телеведущий Александр Масляков
Компанию Маслякова хотят через суд лишить права на бренд КВН
Президент РФ Владимир Путин
Путин назвал ключевое отличие России от США
В Подмосковье задержали двух фальшивых медработниц
Дэвид и Виктория Бекхэм на приеме Versace. 1999 год
Дэвид и Виктория Бекхэмы отмечают 20 лет семейной жизни
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:00Глава МИД Турции прокомментировал ситуацию с поставками С-400
11:00Набиуллина: борьба с потребкредитами не приведет к инвестиционному буму
10:56В ЛНР предостерегли Киев от желания занять участок у Станицы Луганской
10:56Коломойский заявил, что не обсуждал с Зеленским выборы в Раду
10:54Голикова сравнила заболеваемость в городах и селах
10:49В Японии два человека погибли из-за оползней, сообщили СМИ
10:48Житель Абакана, который сжег пять человек в доме, получил пожизненный срок
10:44В ДНР обвинили ВСУ в 25 нарушениях перемирия за сутки
10:44Голикова заявила о сокращении численности населения в малых городах
10:43Спикер Рады надеется, что суд не отменит закон о люстрации
10:41Турция обвинила Washington Post в пропаганде терроризма
10:39В Краснодаре ликвидировали открытое горение на складе
10:38Росавиация напомнила пассажирам о прекращении полетов в Грузию
10:35Российские и эстонские ученые раскроют секреты диабета второго типа
10:32На Камчатке рейсовый автобус сбил стоявших на остановке людей
10:31Saxo Bank предсказал ослабление доллара во второй половине года
10:29Роскомнадзор пошутил о сбоях в Facebook
10:25Опубликовано видео ЧП во время салюта в Минске
10:24Saxo Bank предсказал повторение кризиса 70-х
10:24В Крыму оценили просьбу Британии пустить наблюдателей на полуостров
Лента новостейМолния