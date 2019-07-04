Трамп предостерег Иран от угроз

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп посоветовал властям Ирана быть осторожнее с угрозами о повышении лимита низкообогащенного урана и добавил, что они могут обернуться против них самих.

Ранее в среду президент Ирана Хасан Роухани заявил, что с 7 июля страна намерена обогащать уран выше уровня 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой, и будет делать это на уровне, который считает нужным.

"Иран сегодня выступил с новым предупреждением. По словам (президента Ирана Хасана – ред.) Роухани, если не будет новой ядерной сделки, они будут обогащать уран "до такого уровня, до которого захотят". Поаккуратней с такими угрозами, Иран. Они вам еще могут аукнуться так, как никому раньше!" - написал Трамп в Twitter

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф ранее подтвердил сообщения СМИ, что запасы низкообогащенного урана в стране превысили 300 килограммов, предусмотренных ядерной сделкой.

В годовщину выхода США из ядерной сделки 8 мая Иран объявил о прекращении им выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.