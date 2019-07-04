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РИА Новости

Бронемашины "Брэдли" в Вашингтоне оказались "украшением" сцены для Трампа

02:27
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© РИА Новости / Михаил ТургиевБронемашины "Брэдли", установленные у подножия сцены на Национальной аллее в Вашингтоне
Бронемашины Брэдли, установленные у подножия сцены на Национальной аллее в Вашингтоне
© РИА Новости / Михаил Тургиев
ВАШИНГТОН, 4 июл – РИА Новости. Две бронемашины, которые первыми прибыли на Национальную аллею в центре Вашингтона в преддверии празднования Дня независимости, оказались "украшением" сцены, с которой выступит 4 июля президент США Дональд Трамп, передает корреспондент РИА Новости.
Бронемашины "Брэдли" согнали с платформ, на которых их доставили в город, и поставили по бокам от сцены. Военные сняли с них картон и зеленый скотч, которым были закрыты оптика на башне и основание ствола, а нижнюю чуть закрыли от глаз невысоким ограждением под синей тканью. Однако стволы на место так и не установлены.
Место у сцены, где стоят бронемашины, будет недоступно широкой публике. Сама сцена отгорожена от огромного пространства Национальной аллеи, где традиционно 4 июля собираются тысячи людей, чтобы посмотреть салют, тремя большими экранами, за которыми самого президента не будет видно. Граждане смогут наблюдать за ним только на мониторах.
Небольшой пятачок между сценой и экраном предназначен для торжественной части: выходов военного оркестра и почетного караула, репетиции которых продолжались вечером 3 июля.
Танки в городе. Трамп введет в Вашингтон бронетехнику
2 июля, 17:00
Танки в городе. Трамп введет в Вашингтон бронетехникуВыставит он это железо на Национальной аллее, что идет от конгресса к мемориалу Линкольна, и можно не гадать, в чью сторону дулами.
Ранее президент США Дональд Трамп обещал празднование, которого еще не видели: с новейшими танками "Абрамс", "лучшими в мире истребителями" и другой техникой, которая, правда, будет просто выставлена для осмотра.
Газета USA Today ранее опубликовала фотографию, где эти же "Брэдли" еще находятся на железнодорожной платформе. Кроме них, на снимке - два черно-зеленых танка "Абрамс", один внедорожник "Хаммер" пустынной окраски и еще бронированная ремонтно-эвакуационная машина М88 на гусеничном ходу такого же цвета. Однако где их установят, пока не известно.
По информации ресурса military.com, в рамках празднования над городом пролетят президентский первый борт, пилотажная группа Blue Angels ("Голубые ангелы") на истребителях F-18, стратегический бомбардировщик-невидимка еще времен холодной войны В-2 Spirit, истребитель пятого поколения F-22, а также новейший истребитель-бомбардировщик F-35.
Вертолеты будут представлены машиной Sikorsky/Lockheed Martin VH-92, которая в следующем году должна стать президентским бортом. Президенты США активно пользуются вертолетом, преимущественно для того, чтобы добраться до военной базы под Вашингтоном, откуда вылетают далее самолетом в свои поездки.
6172014
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Дональд ТрампВашингтон (город)СШАВ мире
Популярные комментарии
Это только наши выставляют на показ современную технику И притом секретную Здесь все просто .
4 июля, 07:37
netriv
1200001
Камуфляж, чтоб никто не догадался.
4 июля, 07:46
ttutelka-tanya
940000
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