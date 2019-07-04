Бронемашины "Брэдли" в Вашингтоне оказались "украшением" сцены для Трампа

ВАШИНГТОН, 4 июл – РИА Новости. Две бронемашины, которые первыми прибыли на Национальную аллею в центре Вашингтона в преддверии празднования Дня независимости, оказались "украшением" сцены, с которой выступит 4 июля президент США Дональд Трамп, передает корреспондент РИА Новости.

Бронемашины "Брэдли" согнали с платформ, на которых их доставили в город, и поставили по бокам от сцены. Военные сняли с них картон и зеленый скотч, которым были закрыты оптика на башне и основание ствола, а нижнюю чуть закрыли от глаз невысоким ограждением под синей тканью. Однако стволы на место так и не установлены.

Место у сцены, где стоят бронемашины, будет недоступно широкой публике. Сама сцена отгорожена от огромного пространства Национальной аллеи, где традиционно 4 июля собираются тысячи людей, чтобы посмотреть салют, тремя большими экранами, за которыми самого президента не будет видно. Граждане смогут наблюдать за ним только на мониторах.

Небольшой пятачок между сценой и экраном предназначен для торжественной части: выходов военного оркестра и почетного караула, репетиции которых продолжались вечером 3 июля.

Ранее президент США Дональд Трамп обещал празднование, которого еще не видели: с новейшими танками "Абрамс", "лучшими в мире истребителями" и другой техникой, которая, правда, будет просто выставлена для осмотра.

Газета USA Today ранее опубликовала фотографию, где эти же "Брэдли" еще находятся на железнодорожной платформе. Кроме них, на снимке - два черно-зеленых танка "Абрамс", один внедорожник "Хаммер" пустынной окраски и еще бронированная ремонтно-эвакуационная машина М88 на гусеничном ходу такого же цвета. Однако где их установят, пока не известно.

По информации ресурса military.com, в рамках празднования над городом пролетят президентский первый борт, пилотажная группа Blue Angels ("Голубые ангелы") на истребителях F-18, стратегический бомбардировщик-невидимка еще времен холодной войны В-2 Spirit, истребитель пятого поколения F-22, а также новейший истребитель-бомбардировщик F-35.