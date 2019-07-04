Евроскептики выступят за развитие связей с Россией, заявил евродепутат

БРЮССЕЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Депутаты из новой фракции "Идентичность и демократия" (ID), объединившей в ЕП сторонников усиления суверенитета европейских стран, намерены участвовать в работе парламентской делегации по сотрудничеству с РФ и выступать за улучшение отношений с Москвой, заявил в интервью РИА Новости зампред фракции Николя Бэй.

Фракция ID, которую часто называют "группой евроскептиков", насчитывает 73 депутата, она стала пятой по величине в новом составе Европарламента.

"Фракция будет представлена во всех парламентских делегациях, в том числе и по связям с Россией", - сообщил евродепутат.

Он отметил, что "ЕС в отношении к России сохраняет агрессивное и устаревшее поведение, унаследованное от "холодной войны" и серьезно подрывающее интересы наших соответствующих стран".

"Эта парламентская делегация, к сожалению, является антироссийским бастионом, а не органом, способствующим диалогу", - отметил он.

По его словам, фракция намерена сделать так, чтобы "там был услышан другой голос" в пользу "более спокойных отношений для взаимной выгоды".

"И мы также развиваем отношения с Россией независимо от официальных структур Европарламента", - добавил он.

"Учитывая количество наших депутатов, мы имеем право требовать справедливого распределения важных постов в ЕП, в том числе заместителя председателя парламента, председателя или зампреда парламентских комитетов и делегаций", - пояснил он.

"Но остается неясным, будут ли наши оппоненты уважать принятую в ЕП практику, а также демократию, или, наоборот, предпочтут действовать сектантски, попирая результаты выборов", - сказал евродепутат.