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РИА Новости

Евроскептики выступят за развитие связей с Россией, заявил евродепутат

02:24
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийЗдание Дворца Европы
Здание Дворца Европы
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Здание Дворца Европы. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Депутаты из новой фракции "Идентичность и демократия" (ID), объединившей в ЕП сторонников усиления суверенитета европейских стран, намерены участвовать в работе парламентской делегации по сотрудничеству с РФ и выступать за улучшение отношений с Москвой, заявил в интервью РИА Новости зампред фракции Николя Бэй.
Фракция ID, которую часто называют "группой евроскептиков", насчитывает 73 депутата, она стала пятой по величине в новом составе Европарламента.
"Фракция будет представлена во всех парламентских делегациях, в том числе и по связям с Россией", - сообщил евродепутат.
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Он отметил, что "ЕС в отношении к России сохраняет агрессивное и устаревшее поведение, унаследованное от "холодной войны" и серьезно подрывающее интересы наших соответствующих стран".
"Эта парламентская делегация, к сожалению, является антироссийским бастионом, а не органом, способствующим диалогу", - отметил он.
По его словам, фракция намерена сделать так, чтобы "там был услышан другой голос" в пользу "более спокойных отношений для взаимной выгоды".
"И мы также развиваем отношения с Россией независимо от официальных структур Европарламента", - добавил он.
"Учитывая количество наших депутатов, мы имеем право требовать справедливого распределения важных постов в ЕП, в том числе заместителя председателя парламента, председателя или зампреда парламентских комитетов и делегаций", - пояснил он.
"Но остается неясным, будут ли наши оппоненты уважать принятую в ЕП практику, а также демократию, или, наоборот, предпочтут действовать сектантски, попирая результаты выборов", - сказал евродепутат.
Ранее он уже заявлял, что политические оппоненты могут попытаться помешать получить евроскептикам руководящие посты в ЕП.
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