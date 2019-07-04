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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Венесуэла предупредила граждан США об отсутствии защиты на своей территории

02:19
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© РИА Новости / Лео Альварес / Перейти в фотобанкТерритория посольства США в Каракасе, Венесуэла
Территория посольства США в Каракасе, Венесуэла
© РИА Новости / Лео Альварес
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Территория посольства США в Каракасе, Венесуэла. Архивное фото
МЕХИКО, 4 июл – РИА Новости. Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил в среду, что США отказались от услуг Турции и Швейцарии для взаимной защиты дипломатической собственности и интересов граждан после разрыва дипломатических отношений с Каракасом, что лишает граждан США защиты на венесуэльской территории.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро разорвал дипломатические отношения с США еще в январе этого года после обострения ситуации в стране и имеющего место, по мнению Мадуро, вмешательства США.
"Перед фактом отказа и отсутствия интереса правительства США принять Турцию как государство-защитника дипломатических объектов, собственности и интересов венесуэльцев в своей стране, граждане США, которые живут на венесуэльской территории, не смогут обладать защитой", - приводит МИД страны заявление Арреасы.
По его словам, такая ситуация складывается после отказа Вашингтона от соглашения о защите, предложенного обеими странами, которые включали Швейцарию в качестве государства, защищающего активы США в Венесуэле, и Турцию в качестве государства-защитника Венесуэлы в США.
Главы венесуэльского МИД отметил, что таким образом Вашингтон просто отказывается выполнять Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.
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