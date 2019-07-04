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РИА Новости

Евродепутат прокомментировал итоги саммита ЕС

02:18
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийЗдание Дворца Европы в Страсбурге
Здание Дворца Европы в Страсбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Здание Дворца Европы в Страсбурге. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Новая фракция сторонников усиления суверенитета европейских стран в ЕП сожалеет, что Евросовет на саммите не рассматривал кандидатуру Маттео Сальвини, люди, выбранные Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном, будут проводить прежнюю политику, заявил в интервью РИА Новости зампред фракции "Идентичность и демократия" Николя Бэй.
Саммит ЕС предложил во вторник Урсулу фон дер Ляйен как кандидата на пост председателя Еврокомиссии, избрал премьера Бельгии Шарля Мишеля на пост нового главы Евросовета, а также выдвинул главу МВФ Кристин Лагард кандидатом на пост главы ЕЦБ и главу МИД Испании Жозепа Борреля как кандидата на пост высокого представителя по внешней политике и обороне.
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Косметический ремонт. Евросоюз меняет пол, но сохраняет устоиИ всем сразу стало легко. И все вдруг поняли, что именно ее им и не хватало. Когда все кандидаты на пост главы Еврокомиссии уже были отвергнуты, они впервые выбрали себе фрау. Не Меркель. Но близко.
"У нас есть много людей, которые могли бы выполнять эти роли, и наш союзник (вице-премьер и глава МВД Италии – ред.) Маттео Сальвини, в частности, выражал интерес к некоторым европейским функциям", - сказал евродепутат, отвечая на вопрос, на какие посты его политическая сила могла бы предложить своих кандидатов.
"К сожалению, сомневаюсь, что нас позовут. И это очень жаль, потому что мы, несомненно, могли бы проводить политику, которая служила бы нашим странам и народам", - заявил Бэй.
По его словам, "кандидаты, которые выбраны Макроном и Меркель, будут по их образу и образу предшественников".
"Мы же верим в Европу наций и сотрудничества", - добавил он.
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