Евродепутат прокомментировал итоги саммита ЕС

БРЮССЕЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Новая фракция сторонников усиления суверенитета европейских стран в ЕП сожалеет, что Евросовет на саммите не рассматривал кандидатуру Маттео Сальвини, люди, выбранные Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном, будут проводить прежнюю политику, заявил в интервью РИА Новости зампред фракции "Идентичность и демократия" Николя Бэй.

Саммит ЕС предложил во вторник Урсулу фон дер Ляйен как кандидата на пост председателя Еврокомиссии, избрал премьера Бельгии Шарля Мишеля на пост нового главы Евросовета, а также выдвинул главу МВФ Кристин Лагард кандидатом на пост главы ЕЦБ и главу МИД Испании Жозепа Борреля как кандидата на пост высокого представителя по внешней политике и обороне.

"У нас есть много людей, которые могли бы выполнять эти роли, и наш союзник (вице-премьер и глава МВД Италии – ред.) Маттео Сальвини, в частности, выражал интерес к некоторым европейским функциям", - сказал евродепутат, отвечая на вопрос, на какие посты его политическая сила могла бы предложить своих кандидатов.

"К сожалению, сомневаюсь, что нас позовут. И это очень жаль, потому что мы, несомненно, могли бы проводить политику, которая служила бы нашим странам и народам", - заявил Бэй.

По его словам, "кандидаты, которые выбраны Макроном и Меркель, будут по их образу и образу предшественников".