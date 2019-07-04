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РИА Новости

В Минске во время праздничного салюта пострадали три человека

01:56
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© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в фотобанкПраздничный салют в Минске
Праздничный салют в Минске
© РИА Новости / Андрей Александров
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Праздничный салют в Минске. Архивное фото
МИНСК, 4 июл -РИА Новости. Министерство обороны Белоруссии сообщило, что во время салюта в Минске ко Дню независимости страны пострадали три человека.
Ранее белорусские СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили о ЧП во время салюта. Сообщалось, что, предположительно, от осколка снаряда серьезно пострадала женщина. Позже СК Белоруссии сообщил, что проводит проверку в связи с гибелью женщины во время салюта в Минске.
"Комиссией министерства обороны совместно со Следственным комитетом устанавливаются причины получения травм гражданами в период проведения салюта в Минске. В результате пострадали четыре человека, в том числе женщина, получившая травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении на сайте министерства.
Подчеркивается, что "заряды, применяемые в ходе салюта, применялись и ранее".
Военное ведомство выразило соболезнование родным и близким погибшей и пообещало оказать им необходимую помощь.
Салют в честь Дня независимости Белоруссии в Минске запустили с шести огневых позиций. Одна из них находилась за стелой "Минск - город-герой", у которой прошел военный парад, театрализованное и музыкальное представление.
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