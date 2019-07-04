В Минске во время праздничного салюта пострадали три человека

МИНСК, 4 июл -РИА Новости. Министерство обороны Белоруссии сообщило, что во время салюта в Минске ко Дню независимости страны пострадали три человека.

Ранее белорусские СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили о ЧП во время салюта. Сообщалось, что, предположительно, от осколка снаряда серьезно пострадала женщина. Позже СК Белоруссии сообщил, что проводит проверку в связи с гибелью женщины во время салюта в Минске.

"Комиссией министерства обороны совместно со Следственным комитетом устанавливаются причины получения травм гражданами в период проведения салюта в Минске. В результате пострадали четыре человека, в том числе женщина, получившая травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении на сайте министерства

Подчеркивается, что "заряды, применяемые в ходе салюта, применялись и ранее".

Военное ведомство выразило соболезнование родным и близким погибшей и пообещало оказать им необходимую помощь.