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РИА Новости

В МИД рассказали о путях решения с США проблемы ДРСМД

01:22
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 июл – РИА Новости. Россия по-прежнему готова решить с США проблему ДРСМД на основе мер взаимной транспарентности, заявил в среду РИА Новости глава департамента по вопросам нераспространения и контроля за вооружениями Владимир Ермаков, находящийся с визитом в Вашингтоне.
"Мы по-прежнему готовы решить проблему на основе мер взаимной транспарентности и обсуждать возможные пути стабилизации ситуации и обеспечения предсказуемости в данной сфере после 2 августа, когда завершится запущенная Вашингтоном процедура по выходу из договора, однако интереса к такому разговору с американской стороны мы пока не видим", - сказал он.
Ермаков добавил, что в ходе его рабочих встреч в госдепартаменте тема ДРСМД действительно затрагивалась, но "принципиальные расхождения во взглядах на причины и существо кризиса вокруг этого договора сохраняются".
Развёртывание оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М
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Россия приостанавливает участие в ДРСМД. Закон подписан президентом Владимир Путин подписал федеральный закон о приостановке действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
В среду президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Москва все обвинения отвергает. Президент РФ Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.
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Выход США из договора о РСМДМИД РФРоссияСШАВ мире
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