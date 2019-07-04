В МИД рассказали о путях решения с США проблемы ДРСМД

"Мы по-прежнему готовы решить проблему на основе мер взаимной транспарентности и обсуждать возможные пути стабилизации ситуации и обеспечения предсказуемости в данной сфере после 2 августа, когда завершится запущенная Вашингтоном процедура по выходу из договора, однако интереса к такому разговору с американской стороны мы пока не видим", - сказал он.

Ермаков добавил, что в ходе его рабочих встреч в госдепартаменте тема ДРСМД действительно затрагивалась, но "принципиальные расхождения во взглядах на причины и существо кризиса вокруг этого договора сохраняются".

В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Москва все обвинения отвергает. Президент РФ Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.