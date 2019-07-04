Участники встречи СБ ООН по Ливии обеспокоены происходящим в стране

ООН, 4 июл - РИА Новости. Участники внеочередного заседания СБ ООН по Ливии единодушно выразили обеспокоенность происходящим в стране, заявил журналистам заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков по итогам встречи.

"Если суммировать реакцию, конкретных рецептов по выходу из этой ситуации нет. С шокирующим брифингом выступил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди", - рассказал Сафронков.

По его словам, представленная Гранди картина "многих повергла в сложное состояние".

"Из нее вытекало, что только установленных в Ливии лагерей 27. Он сказал, что места содержания беженцев напоминают концентрационные лагеря", - отметил Сафронков.

Как указал дипломат, в Совбезе звучат призывы в пользу прекращения насилия, начала политического процесса.

"Но конкретики очень мало. Мы были вынуждены в этой ситуации напомнить о том, что то, что сегодня происходит в Ливии - это результат вторжения 2011 года", - указал зампостпреда РФ при ООН.

"Если суммировать настроения всех делегаций, то, конечно, все возмущены и глубоко обеспокоены происходящим, но дальше этого дело, к сожалению, не идет", - заключил он.