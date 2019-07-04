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РИА Новости

В МИД объяснили, почему диалог с США по ДРСМД не увенчался успехом

01:06
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 июл – РИА Новости. Вернуться к предметному обсуждению с США путей урегулирования встречных претензий по ДРСМД не получается из-за принципиальных расхождений, заявил в четверг РИА Новости глава департамента по вопросам нераспространения и контроля за вооружениями МИД России Владимир Ермаков, находящийся с визитом в Вашингтоне.
Дипломат подчеркнул, что в ходе его рабочих встреч в госдепартаменте тема ДРСМД действительно затрагивалась, но "принципиальные расхождения во взглядах на причины и существо кризиса вокруг этого договора сохраняются".
Здание Министерства иностранных дел РФ
01:22
В МИД рассказали о путях решения с США проблемы ДРСМД
В среду президент Владимир Путин подписал закон о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Москва все обвинения отвергает. Владимир Путин 2 февраля заявил, что Россия зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Москва не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом он добавил, что все предложения России по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.
Развёртывание оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М
Вчера, 15:51
Россия приостанавливает участие в ДРСМД. Закон подписан президентом Владимир Путин подписал федеральный закон о приостановке действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
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Выход США из договора о РСМДМИД РФРоссияСШАВ мире
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