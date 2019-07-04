В МИД объяснили, почему диалог с США по ДРСМД не увенчался успехом

ВАШИНГТОН, 4 июл – РИА Новости. Вернуться к предметному обсуждению с США путей урегулирования встречных претензий по ДРСМД не получается из-за принципиальных расхождений, заявил в четверг РИА Новости глава департамента по вопросам нераспространения и контроля за вооружениями МИД России Владимир Ермаков, находящийся с визитом в Вашингтоне.

Дипломат подчеркнул, что в ходе его рабочих встреч в госдепартаменте тема ДРСМД действительно затрагивалась, но "принципиальные расхождения во взглядах на причины и существо кризиса вокруг этого договора сохраняются".

В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Москва все обвинения отвергает. Владимир Путин 2 февраля заявил, что Россия зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Москва не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом он добавил, что все предложения России по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.