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РИА Новости

В Минске во время салюта погибла женщина

00:59
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© Sputnik / Перейти в фотобанкПраздничный салют после окончания военного парада в Минске, посвященного празднованию Дня независимости Белоруссии. 3 июля 2019
Праздничный салют после окончания военного парада в Минске, посвященного празднованию Дня независимости Белоруссии. 3 июля 2019
© Sputnik
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Праздничный салют после окончания военного парада в Минске, посвященного празднованию Дня независимости Белоруссии. 3 июля 2019
МИНСК, 4 июл — РИА Новости. Женщину убило осколком снаряда во время праздничного салюта в Минске, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Белоруссии.
По информации СК, накануне во время салюта, приуроченного ко Дню независимости республики, произошли четыре взрыва фейерверков, которые разрушили салютные установки. Осколки от них разлетелись во все стороны, ранив около десяти человек. Точное число пострадавших еще не известно.
Несмотря на своевременную медицинскую помощь, не удалось спасти 64-летнюю женщину, которая наблюдала за фейерверком на берегу реки Свислочь.
Как уточнил глава Минздрава Владимир Караник, пять человек госпитализированы, еще трое обратились к врачам самостоятельно.
На месте происшествия работают следственно-оперативные группы, специалисты Министерства обороны, МЧС, МВД.
В результате взрывов также повреждены здания поблизости.
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