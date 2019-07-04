Часть столицы Венесуэлы осталась без электричества

МЕХИКО, 4 июл – РИА Новости. Часть венесуэльской столицы Каракаса осталась без подачи электроэнергии.
Мэр района Барута Дарвин Гонсалес сообщил, что сейчас активированы все имеющиеся планы действий в подобных чрезвычайных ситуациях.
"Авария прервала подачу электричества в Баруте, отчеты жителей свидетельствуют, что подача электричества остается стабильной только в Чулависте, Колинас-Бельо и Кумбрес-де-Курумо", - написал Гонсалес в своем микроблоге в Twitter.
По данным портала Nacional, подобные перебои наблюдаются уже третий день подряд.
В марте в Венесуэле произошли два случая массового отключения электричества. Первая авария на крупнейшей в стране ГЭС "Эль-Гури" 7 марта привела к самому масштабному блэкауту в истории страны: 20 из 23 штатов были обесточены. Затем стало известно о массовых отключениях также из-за аварии на этой ГЭС, в результате без электричества остались, по меньшей мере, 21 из 23 штатов страны.