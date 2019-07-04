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РИА Новости

Аваков заверил США в способности обеспечить безопасность на выборах в Раду

00:51
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМинистр внутренних дел Украины Арсен Аваков
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
© РИА Новости / Стрингер
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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Архивное фото
КИЕВ, 4 июл - РИА Новости. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в рамках третьей Международной конференции по вопросам реформ на Украине заверил помощника заместителя госсекретаря США в делах Европы и Евразии Джорджа Кента в способности украинских властей обеспечить безопасность во время выборов в Раду, которая прошла в канадском Торонто.
"Сейчас все подразделения МВД готовятся к обеспечению внеочередных парламентских выборов по всем возможным позициям", - приводит сайт МВД Украины слова Авакова.
Он заверил представителя госдепа США в способности всех органов системы МВД обеспечить стабильность в обществе и государстве, противостоять попыткам дестабилизации, гибридным атакам и незаконным методам предвыборной борьбы. Для этого будут привлечены все подразделения и специалисты по киберзащите, добавил он.
"С учетом успешных президентских выборов с точки зрения обеспечения безопасности, вы уже имеете положительный опыт, который будет использован и во время парламентской кампании", – приводятся в сообщении слова Кента.
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Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер которых составит 5%.
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