Аваков заверил США в способности обеспечить безопасность на выборах в Раду

КИЕВ, 4 июл - РИА Новости. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в рамках третьей Международной конференции по вопросам реформ на Украине заверил помощника заместителя госсекретаря США в делах Европы и Евразии Джорджа Кента в способности украинских властей обеспечить безопасность во время выборов в Раду, которая прошла в канадском Торонто.

"Сейчас все подразделения МВД готовятся к обеспечению внеочередных парламентских выборов по всем возможным позициям", - приводит сайт МВД Украины слова Авакова.

Он заверил представителя госдепа США в способности всех органов системы МВД обеспечить стабильность в обществе и государстве, противостоять попыткам дестабилизации, гибридным атакам и незаконным методам предвыборной борьбы. Для этого будут привлечены все подразделения и специалисты по киберзащите, добавил он.

"С учетом успешных президентских выборов с точки зрения обеспечения безопасности, вы уже имеете положительный опыт, который будет использован и во время парламентской кампании", – приводятся в сообщении слова Кента.