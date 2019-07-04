В Египте туристы смогут бесплатно делать фотографии в музеях и у памятников

КАИР, 4 июл - РИА Новости. Посетителям музеев и памятников на всей территории Египта с 1 августа этого года разрешат бесплатную любительскую фото- и видеосъемку на мобильные телефоны, говорится в сообщении министерства по делам памятников древности Египта на странице в Facebook.
Уточняется, что такое решение приняло руководство Высшего совета по делам памятников древности страны. По словам главы Совета Мустафы Вазири, разрешение фотографировать в музеях и в районах археологических памятников должно привлечь в Египет больше туристов.
При этом в Совете предупредили, что использовать фотовспышки внутри музеев, в древних гробницах и в храмах по-прежнему запрещено.
До последнего времени за использование фотокамер министерство по делам памятников древности Египта взимало с посетителей достопримечательностей плату, которая зависела от значимости музея или археологического памятника. Некоторые особо ценные экспонаты фотографировать было запрещено.
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