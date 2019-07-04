В Египте туристы смогут бесплатно делать фотографии в музеях и у памятников

КАИР, 4 июл - РИА Новости. Посетителям музеев и памятников на всей территории Египта с 1 августа этого года разрешат бесплатную любительскую фото- и видеосъемку на мобильные телефоны, говорится в сообщении министерства по делам памятников древности Египта на странице в Facebook.

Уточняется, что такое решение приняло руководство Высшего совета по делам памятников древности страны. По словам главы Совета Мустафы Вазири, разрешение фотографировать в музеях и в районах археологических памятников должно привлечь в Египет больше туристов.

При этом в Совете предупредили, что использовать фотовспышки внутри музеев, в древних гробницах и в храмах по-прежнему запрещено.