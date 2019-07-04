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РИА Новости
Культура

Вуди Аллен поставил в "Ла Скала" комическую оперу Пуччини

05:37
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© AP Photo / Andrew MedichiniРежиссер Вуди Аллен
Режиссер Вуди Аллен
© AP Photo / Andrew Medichini
МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Американский режиссер Вуди Аллен 6 июля представит на сцене миланского театра "Ла Скала" оперу Пуччини "Джанни Скикки", сообщает Figaro.
В спектакле примут участие студенты Академии миланского театра.
"Мне было любопытно увидеть, как студенты справятся с трудной постановкой комической оперы. Я был поражен, - рассказал 83-летний режиссер. – Они проделали невероятную работу, и представляют эту оперу именно так, как я хотел и как задумал Пуччини".
Примечательно, что Вуди Аллен уже ставил эту оперу в 2008 году в Лос-Анджелесе.
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