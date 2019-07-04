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РИА Новости
Культура

Фермер сыграл на саксофоне для стада коров

04:20
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковКоровы на ферме
Коровы на ферме
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Фермер Рик Херрман из штата Орегон сыграл на саксофоне для пасущихся на поле коров известные музыкальные композиции, сообщает Insider.
"Мы с женой гуляли по полю вечером, когда заметили коров. Я спросил: "Интересно, придут ли они, если я сыграю на саксофоне?", жена ответила: "Давай вернемся и попробуем". Так мы и сделали. И это сработало", - рассказал Рик.
Стадо столпилось вокруг Херрмана, когда он начал играть известные лирические баллады: "Isn’t She Lovelу" Cтиви Уaндepa, "Careless Whisper" Джopджa Maйклa и другие. Фермер решил научиться играть на саксофоне семь месяцев назад.
Видео, которое разместила в социальной сети дочь фермера Эрин, сразу набрало тысячи просмотров и одобрительных комментариев.
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