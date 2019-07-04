Фермер сыграл на саксофоне для стада коров

"Мы с женой гуляли по полю вечером, когда заметили коров. Я спросил: "Интересно, придут ли они, если я сыграю на саксофоне?", жена ответила: "Давай вернемся и попробуем". Так мы и сделали. И это сработало", - рассказал Рик.