Фермер сыграл на саксофоне для стада коров

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Фермер Рик Херрман из штата Орегон сыграл на саксофоне для пасущихся на поле коров известные музыкальные композиции, сообщает Insider.
"Мы с женой гуляли по полю вечером, когда заметили коров. Я спросил: "Интересно, придут ли они, если я сыграю на саксофоне?", жена ответила: "Давай вернемся и попробуем". Так мы и сделали. И это сработало", - рассказал Рик.
Стадо столпилось вокруг Херрмана, когда он начал играть известные лирические баллады: "Isn’t She Lovelу" Cтиви Уaндepa, "Careless Whisper" Джopджa Maйклa и другие. Фермер решил научиться играть на саксофоне семь месяцев назад.
Видео, которое разместила в социальной сети дочь фермера Эрин, сразу набрало тысячи просмотров и одобрительных комментариев.