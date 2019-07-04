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РИА Новости

Сон Кан Хо: фильм "Паразиты" поможет публике сорвать маски с себя самих

Вчера, 12:00
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© AFP 2019 / Alberto PizzoliЮжнокорейский актер Сон Кан Хо на 72-м Каннском кинофестивале
Южнокорейский актер Сон Кан Хо на 72-м Каннском кинофестивале
© AFP 2019 / Alberto Pizzoli
Социальная трагикомедия "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Джун Хо, ставшая обладателем "Золотой пальмовой ветви" 72-го Каннского кинофестиваля, выходит в широкий российский прокат. По сюжету, бедная семья из четырех человек, живущих в полуподвальной квартире, устраивается на работу в дом богачей, больших подробностей публике режиссер просил не раскрывать. В интервью РИА Новости исполнители главных ролей Сон Кан Хо и Ли Сон Гюн рассказали о том, как фильм иллюстрирует опасную силу человеческого подсознания, чем он удивит европейского зрителя и почему новая картина Пон Джун Хо свидетельствует о его философской зрелости. Беседовала Валерия Высокосова.
— Героями фильма "Паразиты" становятся очень бедные люди, они существуют в совершенно непригодных для жизни условиях. Действительно ли в Корее есть такая проблема?
— Сон Кан Хо: Пропасть между богатыми и бедными людьми существует не только в Корее. Думаю, бедность – это явление, которое можно найти в любой стране мира, так что фильм "Паразиты" не отражает состояние одного лишь корейского общества на данный момент, хотя в некоторых моментах так и есть. Но эту историю стоит воспринимать и в более универсальном смысле.
— Ли Сон Гюн: Да, я согласен. Экономика же существует везде, в любой точке земного шара. Я бы хотел сосредоточиться на понятии "план", которое часто возникает в картине. Например, герой Сон Кан Хо говорит о том, что жить, не имея плана, – лучший план, что в этом заключается счастье. По-моему, наши мечты и надежды как раз появляются из планов. Но сейчас мы живем в таком мире, где отсутствие плана – лучший план. Мне кажется, как раз это обнажает всю несправедливость, которая царит в корейском обществе.
Золотая пальмовая ветвь
25 мая, 21:20
Главный приз Каннского кинофестиваля получил фильм "Паразиты"
— В "Паразитах" бедность ассоциируется с особенным запахом. Как вы интерпретируете эту метафору с точки зрения ваших героев?
— Сон Кан Хо: Запах – нечто такое, что мы не видим, но ощущаем. Думаю, в сознании мистера Пака именно запах символизирует невидимую черту, которая разделяет классы. Эта история показывает, какой опасной может быть сила подсознания: несмотря на то, что, на первый взгляд, люди все одинаковые, подсознание делит их по классовой принадлежности. Запах будто бы воплощает гигантскую невидимую стену, которую невозможно преодолеть.
— Ли Сон Гюн: Мой герой, мистер Пак, постоянно говорит о том, как его раздражают люди, пересекающие черту, и под это определение можно подвести что угодно. Я думаю, что он олицетворяет всех людей, которые придумывают такие невидимые линии, разделяющие людей. Запах символизирует дистанцию, существующую между этими двумя семьями, и преодолеть ее почти невозможно. В мире полно таких выдуманных запахов и линий.
— Нельзя однозначно сказать, что ваши персонажи – герои или злодеи, их характеры гораздо сложнее и противоречивее. В чем состояла для вас главная сложность во время съемок?
— Сон Кан Хо: Будь у этой картины моральный стандарт, он звучал бы так: "Я сделаю все для себя и своей семьи, при этом я постараюсь не навредить остальным". Но ситуация постоянно разворачивается таким образом, что герои вольно или невольно вредят друг другу, жертвуют окружающими, чтобы защитить своих близких. Поэтому в этой истории нет никакого баланса. Думаю, мы все так живем, порой не задумываясь о последствиях. Фильм рассказывает о повседневности, поэтому на съемках я чувствовал себя очень органично.
— Ли Сон Гюн: Финал "Паразитов" жесток, фильм оборачивается настоящей трагедией. На мой взгляд, каждый из героев получает по заслугам. В реальной жизни тоже нет абсолютно хороших или абсолютно плохих людей. В каждом из нас добро сочетается со злом. Думаю, именно поэтому герои кажутся такими живыми.
— Есть ли в фильме такие моменты, которые европейскому зрителю будут не очень понятны?
— Сон Кан Хо: Я думаю, европейский зритель не имеет представления о существовании подвальных квартир, подобных той, в которой живет семья Ки-тхэка. В Корее такой тип жилья ассоциируется с крайней бедностью. Солнечный свет туда заглядывает крайне редко, и в фильме на этом делается акцент. Наверняка этот элемент корейской реальности удивит западную аудиторию.
— Раньше вам уже доводилось работать с режиссером Пон Джун Хо, например, в фильме "Воспоминание об убийстве" более 15 лет назад. Как вы считаете, он изменился за эти годы?
— Сон Кан Хо: На протяжении этих лет Пон Джун Хо так или иначе изучал тему неравенства. Мне кажется, "Паразиты" являются квинтэссенцией его философских исканий, он делает очень зрелые выводы о состоянии современного общества. В этом фильме он переходит на новый уровень своего творчества.
— Финал "Паразитов" действительно шокирует, потому что, на первый взгляд, мистер Пак хорошо обращается со своими сотрудниками, даже отчасти уважает их. Как вы сами интерпретируете то, что происходит между героями в конце картины?
— Сон Кан Хо: Мир Ки-тхэка рушится, он совершает то, что совершает, не из ярости, а потому что его чувство собственного достоинства полностью уничтожено. Думаю, он не испытывает ненависти к мистеру Паку, но не может справиться с эмоциями.
— На экране вы воплощаете представителей определенного социального типа. Может ли актер, играя такого героя, тоже отчасти выполнять какую-либо социальную функцию?
— Сон Кан Хо: Искусство всегда отражает реальность, является зеркалом того времени и мира, в котором мы живем. Мы отчасти стараемся помочь зрителям увидеть самих себя, и "Паразиты" — не исключение. Возможно, они и без фильма знали многие вещи, но внутренне отрицали. Работа актера заключается в том, чтобы помочь публике сорвать все маски с себя самих.
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Южная КореяИнтервью - Авторы
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