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РИА Новости

"Тесла" по-нашему. Россиян избавят от непомерных трат на бензин

08:00
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМужчина оплачивает бензин. Архивное фото
Мужчина оплачивает бензин. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости, Александр Лесных. Владимир Путин обсудил с председателем совета директоров "Газпрома" Виктором Зубковым перспективы развития рынка газомоторного топлива в стране. Какие меры принимает правительство, чтобы избавить россиян от непомерных трат на горючее, и когда владеть автомобилем на газе станет не только выгодно, но и удобно — в материале РИА Новости.

Неоспоримое преимущество

На встрече с президентом Зубков озвучил главный аргумент в пользу активного развития рынка газомоторного топлива (ГМТ) в России — оно гораздо дешевле бензина и солярки. Сейчас единица заправки автогазом в стране стоит от 16 до 18 рублей, в то время как средняя цена на бензин и дизель колеблется в районе 46-48 рублей.
Еще один плюс автогаза — динамика цен на топливо, от которой у владельцев бензиновых автомобилей зачастую выступает холодный пот. По данным Росстата, в мае этого года индексы роста потребительских цен на 92-й, 95-й бензин и ГМТ были практически одинаковыми — в районе 0,5%. Однако в январе этого года, когда бензины подорожали в среднем на 0,7%, автогаз, наоборот, подешевел на восемь процентов в сравнении с декабрем. А в феврале — еще на четыре процента.
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Кроме того, в России постоянно растет модельный ряд автомобилей, способных работать на сжиженном газе, причем это касается не только легкового, но и специализированного транспорта.

"Мы сегодня имеем 127 моделей грузового автотранспорта, который может работать на природном газе. Это дорожно-коммунальная и уборочная техника, мусоровозы. Пассажирский транспорт — 43 модели: автобусы, микроавтобусы. Специальная техника, легкий коммерческий транспорт. Легковой транспорт — уже четыре модели: "Лада-Веста", "Лада-Ларгус", "УАЗ-Патриот", "УАЗ-Пикап", — рассказал Путину топ-менеджер "Газпрома".

Еще один плюс в пользу газа — развитие технологий производства газобалонного оборудования (ГБО). Вот что на одном из профильных порталов об этом пишет житель Тюмени Михаил Алексеев, установивший ГБО четвертого поколения на свой "УАЗ-Патриот":
"Оборудование четвертого поколения делает свое дело. Да, это затратная опция для машины (около 50 тысяч рублей. — Прим. ред.). Но экономия заметна уже с первых дней, когда ты заправляешь 70 литров топлива и платишь не 2500 рублей, а всего 900. Да и полезные свойства газа никто не отменял: увеличение ресурса двигателя, высокое октановое число, отсутствие детонации — их огромная куча, просто не перечислить".

От слов к делу

Единственная проблема с газомоторным топливом, по мнению Зубкова, заключается в слаборазвитой инфраструктуре газовых заправок (АГНКС). Именно ее "Газпром" собирается решать в первую очередь.
"Мы начинали четыре года назад, было 213 заправочных станций. В этом году будет 352, а в 2020-м выйдем на 405, то есть почти в два раза больше", — рассказал Зубков президенту, уточнив, что в текущем году правительство выделило 3,3 миллиарда рублей на субсидирование развития заправочной сети.
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Масштабная программа развития рынка ГМТ сроком до 2024 года была разработана Минэнерго и Минпромторгом в конце прошлого года. Основная ее часть направлена на увеличение числа газовых заправок в четыре раза и пятикратный рост объемов сбыта ГМТ — с 685 миллионов кубометров в 2018 году до 3,8 миллиарда кубометров в 2024-м.
Чтобы реализовать эту программу в полном объеме, Минэнерго понадобится 175 миллиардов рублей из бюджета. Основная часть этих денег пойдет на субсидирование строительства АГНКС. Компаниям, которые займутся активным развитием заправочной сети, будут компенсировать от 25 до 40% затрат на ее создание. Предполагается, что эта мера позволит сократить срок окупаемости заправок с ГМТ до семи-восьми лет и компенсировать их убытки за первые три года работы.
В беседе с Владимиром Путиным Виктор Зубков сделал особый акцент на совместной работе по внедрению ГМТ с региональными властями. По словам топ-менеджера, "Газпром" уже заключил необходимые соглашения с 61 субъектом Федерации и проводит активную работу в 17 регионах.

Над внедрением автомобилей на природном газе уже задумались в Белгороде. На днях Управление обеспечения деятельности администрации города разместило лот на закупку 25 автомобилей Renault Logan, чтобы сэкономить на обслуживании местного автопарка. Мэр города Юрий Галдун на встрече с местными блогерами отметил, что их обслуживание обойдется бюджету гораздо дешевле, чем Toyota Camry, особенно если перевести машины на газ.

Спрос рождает предложение

Разумеется, без должного спроса и интереса со стороны потребителей новые заправки с ГМТ будут простаивать. Поэтому недавно созданная компания "Газпром газомоторное топливо" активно работает над его популяризацией, помогая водителям ощутить все плюсы от перевода автомобиля на автогаз.
Одним из первых результатов этой работы стали совместные проекты с ведущими российскими такси-агрегаторами. Представители пресс-службы "Ситимобил" рассказали РИА Новости, что в марте этого года компания запустила совместный с "Газпром газомоторное топливо" проект "Первый раз — первый газ!". В его рамках планируется перевести не менее семи тысяч такси на метан.

"Мы развиваем данное направление не только в столице, но и в других регионах. Например, в Самаре уже сейчас к нашей платформе подключилось более 200 автомобилей на газу. Оборудование в автомобили устанавливается на условиях аренды в рамках программы, к которой может подключиться любой таксопарк или ИП", — рассказали РИА Новости в пресс-службе "Ситимобил".

Представители компании добавили, что недавно совместно с таксопарком Beritaxi закупили 150 автомобилей Lada Vesta CNG на бензине и метане и планируют довести их число до двухсот. Среди прочего это положительно отразилось на заработках таксистов, ведь "кормить" такой автомобиль в четыре раза дешевле.
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Аналогичный проект в прошлом году запустили в "Яндекс.Такси". Причем партнеры агрегатора ничего не платят за установку ГБО, а затраты компании окупаются всего за пять месяцев.
За это время "Яндекс" своими силами перевел на метан более четырех тысяч автомобилей. А в этом году совместно с "Газпромом" переоборудует еще три тысячи. В общей сложности на данный момент заказы сервиса выполняют более 30 тысяч машин с ГБО. Лидирующие города — Казань, Белгород и Краснодар. Причем в некоторых регионах, например в Пензе и Белгороде, партнеры сервиса строят собственные заправки.

"Там, где развита инфраструктура заправочных станций, владельцы парков проявляют большой интерес к переоборудованию автомобилей на ГБО. Например, в Казани 85% автомобилей, выполняющих заказы нашего сервиса, работают на газовом топливе — это стало возможным благодаря поддержке властей и большой плотности заправок", — рассказали РИА Новости в пресс-службе "Яндекс.Такси".

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ЦеныLada VestaАвтоГазпромВладимир ПутинРоссияЭкономика
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