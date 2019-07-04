Человек-паук, паразиты, киллеры, любовники и медведи: что нового в кино

Кадр из фильма "Человек-паук: Вдали от дома"

© Предоставлено WDSSPR Кадр из фильма "Человек-паук: Вдали от дома"

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости, Анна Нехаева. Обладатель "Золотой пальмовой ветви" 72-го Каннского кинофестиваля, фильм "Паразиты" нагнетает саспенс. "Клуб анонимных киллеров" показывает подпольный мир убийц, а "Двойная жизнь" приоткрывает завесу тайны похождений писателя-провокатора. Но главная премьера недели — новая картина о Человеке-пауке. РИА Новости рассказывает, что смотреть в кино на этой неделе.

Человек-паук в отпуске

На этот раз Питер Паркер с одноклассниками отправляются на летние каникулы в Европу, но супергерои не отдыхают — школьнику вновь придется спасать мир.

Режиссер Джон Уоттс работал над первой картиной серии — перезапуска франшизы "Человек-паук: Возвращение домой". Это уже третья киноверсия комиксов о Человеке-пауке за последние 20 лет. Ранее Паркера играли Тоби Магуайр, а затем Эндрю Гарфилд. Британец Том Холланд, Человек-паук номер три, больше всех похож на ученика колледжа из комиксов Marvel. Вместе с ним изменились и сюжетные повороты, общее настроение и в целом атмосфера ленты.

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"Человек-паук: Вдали от дома" стал логическим и хронологическим продолжением фильма "Мстители: Финал", в котором зрителям пришлось попрощаться с несколькими членами команды супергероев. И теперь Паркер пытается "переварить" тяжесть потери своих коллег, сосредоточиться на школьной рутине, своей девушке Мишель, которую сыграла Зендея, и "перезагрузиться" в Европе. В это время с ним отчаянно пытается связаться Ник Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон), бывший директор секретной организации "Щ.И.Т." Но Паук, как и подобает подростку, игнорирует надоедливого взрослого.

"Питеру так хочется снова почувствовать себя самым обычным подростком. Ему не терпится поскорее забросить все дела и отправиться с друзьями на каникулы. Скоро юноше предстоит осознать и принять то, что он и так всегда чувствовал в глубине души: куда бы судьба Питера ни забросила, он всегда будет готов надеть костюм Человека-паука", — приводят слова Тома Холланда в пресс-службе компании-прокатчика.

Впрочем, от Фьюри так просто не отделаться — он и агент Мария Хилл разыскивают Питера в Венеции и сообщают, что тот должен им помочь. На этот раз Земле угрожают существа Элементалы, каждый из которых воплощает в себе одну из четырех стихий — Землю, Воздух, Воду и Огонь. Выясняется, что это они вызывают природные бедствия по всей Европе, и герою надо их усмирить. Поможет ему в этом Квентин Бек, известный под именем Мистерио (Джейк Джилленхол) — супергерой, прилетевший из параллельной Вселенной.

"Бека просто не остановить. Он связывает вторжение Элементалов на Землю со своим собственным появлением на планете. Так что отчасти чувствует и свою вину за то, что они пришли в наш мир", — цитируют номинанта на "Оскар" 2005 года Джейка Джилленхола прокатчики.

Зрители вместе с героями отправятся в Венецию, Берлин, Прагу и Лондон и под энергичный саундтрек постараются спасти планету.

Жизнь настоящих паразитов

© Предоставлено компанией ПРОвзгляд Кадр из фильма "Паразиты" 1 из 5 Кадр из фильма "Паразиты" © Предоставлено компанией ПРОвзгляд © Предоставлено компанией ПРОвзгляд Кадр из фильма "Паразиты" 2 из 5 Кадр из фильма "Паразиты" © Предоставлено компанией ПРОвзгляд © Предоставлено компанией ПРОвзгляд Кадр из фильма "Паразиты" 3 из 5 Кадр из фильма "Паразиты" © Предоставлено компанией ПРОвзгляд © Предоставлено компанией ПРОвзгляд Кадр из фильма "Паразиты" 4 из 5 Кадр из фильма "Паразиты" © Предоставлено компанией ПРОвзгляд © Предоставлено компанией ПРОвзгляд Кадр из фильма "Паразиты" 5 из 5 Кадр из фильма "Паразиты" © Предоставлено компанией ПРОвзгляд 1 из 5 Кадр из фильма "Паразиты" © Предоставлено компанией ПРОвзгляд 2 из 5 Кадр из фильма "Паразиты" © Предоставлено компанией ПРОвзгляд 3 из 5 Кадр из фильма "Паразиты" © Предоставлено компанией ПРОвзгляд 4 из 5 Кадр из фильма "Паразиты" © Предоставлено компанией ПРОвзгляд 5 из 5 Кадр из фильма "Паразиты" © Предоставлено компанией ПРОвзгляд

В прокат выходит обладатель "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля — картина южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо "Паразиты" — "комедия без клоунов и трагедия без злодеев", по признанию создателя. Фильм — о взаимозависимости между низшими и высшими слоями общества. Несмотря на южнокорейский колорит, лента будет понятна зрителям всех стран.

Семья Ки Тэка ютится в полуподвале и существует на случайные заработки, складывает коробки для пиццы. Но однажды старший сын благодаря рекомендации друга, фальшивому диплому и природному обаянию устраивается репетитором английского к дочери богатого бизнесмена Пака. Очутившись в роскошном особняке, герой придумывает необычный способ помочь своим родным.

Пон Чжун Хо призвал избегать спойлеров при описании фильма, чтобы не повлиять на первое ощущение от просмотра. Но можно сказать одно — зрителей ждет захватывающая смесь черного юмора, сатиры и ужаса.

"Привет, меня зовут Джейд, и я убийца"

© Предоставлено Planeta Inform Film Distribution Кадр из фильма "Клуб анонимных киллеров" 1 из 6 Кадр из фильма "Клуб анонимных киллеров" © Предоставлено Planeta Inform Film Distribution © Предоставлено Planeta Inform Film Distribution Кадр из фильма "Клуб анонимных киллеров" 2 из 6 Кадр из фильма "Клуб анонимных киллеров" © Предоставлено Planeta Inform Film Distribution © Предоставлено Planeta Inform Film Distribution Кадр из фильма "Клуб анонимных киллеров" 3 из 6 Кадр из фильма "Клуб анонимных киллеров" © Предоставлено Planeta Inform Film Distribution © Предоставлено Planeta Inform Film Distribution Кадр из фильма "Клуб анонимных киллеров" 4 из 6 Кадр из фильма "Клуб анонимных киллеров" © Предоставлено Planeta Inform Film Distribution © Предоставлено Planeta Inform Film Distribution Кадр из фильма "Клуб анонимных киллеров" 5 из 6 Кадр из фильма "Клуб анонимных киллеров" © Предоставлено Planeta Inform Film Distribution © Предоставлено Planeta Inform Film Distribution Кадр из фильма "Клуб анонимных киллеров" 6 из 6 Кадр из фильма "Клуб анонимных киллеров" © Предоставлено Planeta Inform Film Distribution 1 из 6 Кадр из фильма "Клуб анонимных киллеров" © Предоставлено Planeta Inform Film Distribution 2 из 6 Кадр из фильма "Клуб анонимных киллеров" © Предоставлено Planeta Inform Film Distribution 3 из 6 Кадр из фильма "Клуб анонимных киллеров" © Предоставлено Planeta Inform Film Distribution 4 из 6 Кадр из фильма "Клуб анонимных киллеров" © Предоставлено Planeta Inform Film Distribution 5 из 6 Кадр из фильма "Клуб анонимных киллеров" © Предоставлено Planeta Inform Film Distribution 6 из 6 Кадр из фильма "Клуб анонимных киллеров" © Предоставлено Planeta Inform Film Distribution

Что было бы, если бы киллеры встречались, как алкоголики? "Клуб анонимных киллеров". Об этом еще одна премьера недели. Спокойствие в мире рефлексирующих убийц (Гэри Олдман, Джессика Альба, Сьюки Уотерхаус) нарушается, когда в их клубе появляется таинственный новобранец — причем происходит это сразу после гибели американского сенатора. Публику ждет стильный экшен-триллер со знаменитыми актерами.

Любовь и книги

© предоставлено компанией "Пионер" Кадр из фильма "Двойная жизнь" 1 из 4 Кадр из фильма "Двойная жизнь" © предоставлено компанией "Пионер" © предоставлено компанией "Пионер" Кадр из фильма "Двойная жизнь" 2 из 4 Кадр из фильма "Двойная жизнь" © предоставлено компанией "Пионер" © предоставлено компанией "Пионер" Кадр из фильма "Двойная жизнь" 3 из 4 Кадр из фильма "Двойная жизнь" © предоставлено компанией "Пионер" © предоставлено компанией "Пионер" Кадр из фильма "Двойная жизнь" 4 из 4 Кадр из фильма "Двойная жизнь" © предоставлено компанией "Пионер" 1 из 4 Кадр из фильма "Двойная жизнь" © предоставлено компанией "Пионер" 2 из 4 Кадр из фильма "Двойная жизнь" © предоставлено компанией "Пионер" 3 из 4 Кадр из фильма "Двойная жизнь" © предоставлено компанией "Пионер" 4 из 4 Кадр из фильма "Двойная жизнь" © предоставлено компанией "Пионер"

Если экшен-триллер не для вас, то еще выходит мелодрама — "Двойная жизнь" Оливье Ассайяса. Она про успешного парижского издателя Алена (Гийом Кане), который не может принять решение — публиковать ли рукопись одного из своих давних авторов, Леонара, где он очень скучно описал свой роман с актрисой. Жена Алена Селена (Жюльетт Бинош), хоть и узнает в героине романа себя, не против публикации. Зрителям предстоит стать свидетелями флирта героев, их разговоров об искусстве, жизни и многом другом.

Норм спешит на помощь

Вместе с отважными маленькими друзьями-леммингами белый медведь Норм отправляется в долгое и опасное путешествие на помощь археологу Джину, корабль которого потерпел крушение во льдах Арктики. Оказывается, аварию подстроил напарник Джина, укравший бесценную нефритовую статуэтку китайского божества — ключ к несметным сокровищам.