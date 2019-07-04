Как спасти машины от аварий, придумали ученые

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Ученые Национального исследовательского Томского политехнического университета (НИ ТПУ) и Иркутского национального исследовательского технического университета (ИрНИТУ) создали вибрационный стенд для имитации тряски, который повысит надежность и безопасность работы различного оборудования. Результаты исследований Ученые Национального исследовательского Томского политехнического университета (НИ ТПУ) и Иркутского национального исследовательского технического университета (ИрНИТУ) создали вибрационный стенд для имитации тряски, который повысит надежность и безопасность работы различного оборудования. Результаты исследований опубликованы в "IOP Conference Series: Materials Science and Engineering".

Работа любого оборудования сопровождается случайной вибрацией – опасного явления, приводящего к усиленному износу и разрушению деталей машин, выходу из строя аппаратуры и автоматики.

Виброустойчивость обычно анализируют при испытаниях с вибрационных стендами разной конструкции. Благодаря простоте управления и надежности эксплуатации, широкое распространение в конструкциях таких стендов нашел гидравлический привод.

"Авторским коллективом создан компактный и простой вибрационный стенд на основе гидравлического привода для определения виброустойчивости элементов технологического оборудования", – сообщил доцент отделения контроля и диагностики Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности НИ ТПУ Борис Мойзес.

По его словам, одно из ключевых достоинств разработки – гибкий трубопровод, передающий управляющее воздействие на испытательную платформу с объектом тестирования. Компактность стенда также обеспечивает применение гидроцилиндра, который передает объекту возмущающее усилие.

Концепция построения данного стенда предложена профессором ИрНИТУ Анатолием Нижегородовым. Для регистрации параметров вибрации применена разработка группы ученых ТПУ под руководством доцента Алексея Гаврилина.