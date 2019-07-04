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РИА Новости
Бей. Беги!
Большой спорт – это не только борьба за очки, голы, секунды. Это бизнес, интриги, а местами даже политика. В подкасте "Бей. Беги!" разбираем новости, обсуждаем спорные решения, анализируем мотивы и радуемся победам вместе с экспертами Александром Калмыковым, Денисом Косиновым и Василием Коновым.

Месси не выиграл Кубок Америки, а WADA завела дела на 43 спортсмена из РФ

Вчера, 11:00
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Бей. Беги!
Месси не выиграл Кубок Америки, а WADA завела дела на 43 спортсмена из РФ
Вчера, 11:00
Почему следует опасаться массовых репрессий российских спортсменов после очередного заявления Всемирного Антидопингового Агентства? И откуда надежда на то, что "Отстранение 2.0" не произойдет? Почему Месси вновь не смог выиграть титул за сборную Аргентины? Это футболист не способен привести сборную к победе, или сборная не дает ему стать чемпионом?
01:20 WADA
15:00 Месси
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