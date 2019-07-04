Месси не выиграл Кубок Америки, а WADA завела дела на 43 спортсмена из РФ

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Бей. Беги! Месси не выиграл Кубок Америки, а WADA завела дела на 43 спортсмена из РФ

Почему следует опасаться массовых репрессий российских спортсменов после очередного заявления Всемирного Антидопингового Агентства? И откуда надежда на то, что "Отстранение 2.0" не произойдет? Почему Месси вновь не смог выиграть титул за сборную Аргентины? Это футболист не способен привести сборную к победе, или сборная не дает ему стать чемпионом?