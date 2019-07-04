"Газпром" вытесняет американский СПГ из Европы

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости, Максим Рубченко. Цены на природный газ в Европе упали до минимума за десять лет. Потребители спешат этим воспользоваться, и "Газпром" в последние два месяца резко нарастил экспорт. А вот поставки американского СПГ на европейский рынок при нынешних котировках крайне убыточны.

Рекордсмен по закачке

Из-за теплой зимы экспорт "Газпрома" в начале года упал, но сейчас объемы восстановились: за май и первую половину июня компания отправила в дальнее зарубежье 23,4 миллиарда кубометров газа, как и в 2018-м за тот же период. Хотя в целом показатели пока ниже прошлогодних на шесть процентов — около 88 миллиардов кубометров.

Спрос на российский газ в Европе быстро растет благодаря самым низким с 2009 года ценам — 120 долларов за тысячу кубов. Пользуясь этим, "Газпром" собирается закачать в европейские газохранилища рекордные 11,4 миллиарда кубометров. Резерв пригодится в случае проблем с украинским транзитом в 2020-м.

Всплеск рыночного спроса и формирование резервов позволяют "Газпрому" успешно выполнять планы: с января компания нарастила добычу на 2,3%, до 258,7 миллиарда кубометров. Это рекорд с 2011-го.

На прошлой неделе глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что ожидает годовой экспорт в диапазоне 198,6-201 миллиард кубометров. То есть почти как в 2018-м, когда был установлен абсолютный рекорд — 202 миллиарда.

А вот американским производителям сжиженного природного газа (СПГ) приходится задумываться об остановке работы, поскольку порог рентабельности для них находится на уровне примерно 180 долларов за тысячу кубов. Заокеанские СПГ-проекты затевались в расчете на то, что цены в Европе удержатся в районе 200 долларов, и нынешние котировки для них просто разорительны.

Часть мощностей по сжижению газа в ближайшее время может быть остановлена и поставки СПГ в Европу резко сократятся, предупредил в середине июня главный экономист British Petroleum Спенсер Дейл.

Под вопросом и судьба новых проектов. По данным Федеральной комиссии по регулированию энергетики, в США сейчас строится пять линий по сжижению газа (Hackberry, Freeport, Corpus Christi, Sabine Pass и Elba Island) общей мощностью 57 миллионов тонн в год.

Одобрены проекты еще пяти линий (две в Lake Charles и по одной в Hackberry, Sabine Pass и Gulf of Mexico) на 60,3 миллиона тонн в год. Все они при нынешних ценах нерентабельны.

Новые санкции

Не имея возможности конкурировать с Россией по стоимости топлива, США резко усилили политическое давление на европейских партнеров. Пару недель назад с очередным призывом отказаться от российского трубопроводного газа в пользу американского СПГ выступил Дональд Трамп.

Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса поддержал законопроект, по которому Вашингтон может применить санкции в отношении лиц, участвующих в российских проектах "Северный поток — 2" и "Турецкий поток" и предоставляющих технологии и оборудование для этих трубопроводов.

"Продолжение строительства газопровода "Северный поток — 2" усилит угрозу для миллионов европейцев и создаст серьезные риски для безопасности по всему миру, — заявил автор документа, конгрессмен Адам Кинзингер. — Соединенные Штаты должны объединить усилия с союзниками и защитить национальную безопасность, дав отпор попыткам захвата власти со стороны России".

Впрочем, сорвать строительство "Северного потока — 2" у Вашингтона никак не получится. Все страны, через территориальные воды которых проходит магистраль, выдали требуемое разрешение, за исключением Дании. Компания Nord Stream 2 AG, оператор "Северного потока — 2", на прошлой неделе отозвала заявку на прокладку трубопровода в территориальных водах этого государства.

На рассмотрении Копенгагена остались две заявки, предполагающие использование исключительной экономической зоны (ИЭЗ) Дании. Отклонить их, в соответствии с международным морским правом, можно лишь в случае угрозы безопасности морских перевозок или экологии. Поскольку "Северный поток — 2" таких угроз не несет, тормозить проект датчане уже не смогут.

Плата за верность

"Точка невозврата по проекту "Северный поток — 2" давно пройдена, — заявил в минувшую пятницу глава "Газпрома" Алексей Миллер. — На данный момент уже построено 1482 километра газопровода, это 60,4% трассы магистрали. Капитальные затраты по финансированию выполнены более чем на 80%. Проект будет реализован, нет никаких правовых возможностей для того, чтобы его остановить".

Это значит, что шансы США на расширение поставок СПГ в Европу быстро тают: ценовую конкуренцию с российским трубопроводным газом американский сжиженный выдержать не в состоянии. И это уже проблема не столько американцев, сколько их "главных европейских союзников" — поляков.

Осенью прошлого года польский газовый оператор PGNiG подписал два договора на покупку СПГ у американской компании Cheniere Energy, а в середине июня этого года — дополнительный контракт на поставку двух миллиардов кубометров газа с терминала Plaquemines.