Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-04T08:00Z
https://ria.ru/20190704/1556156262.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155615/42/1556154297_0:92:3072:1820_1036x0_80_0_0_78add8dfe0dd83d18091454bcdd5f19d.jpg
РИА Новости
Религия и мировоззрение

"Скажи привет и досчитай до ста". Как российские врачи спасают детей войны

08:00
653
© РИА Новости / Сергей МамонтовУроженец Хомса Ахмад Амори на реабилитации в НПЦ в Москве
Уроженец Хомса Ахмад Амори на реабилитации в НПЦ в Москве
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости, Антон Скрипунов. В Сирии из-за войны тысячи детей стали инвалидами. Санкции западных стран мешают их вылечить на родине. За самые сложные случаи берутся в России — это помощь христианских и мусульманских общин страны. О том, как российские врачи спасают сирийских единоверцев, — в репортаже РИА Новости.

"Вытащили с того света"

Умыться, одеться, почистить зубы, заправить кровать. Казалось бы, элементарные действия, которые занимают от силы минут десять. Но у 14-летнего Ахмада Амори на это уходит почти час.
— Ахмад, когда у тебя день рождения?
— Четырнадцатого мая.
© РИА Новости / Сергей МамонтовУроженец Хомса Ахмад Амори на реабилитации в НПЦ в Москве
Уроженец Хомса Ахмад Амори на реабилитации в НПЦ в Москве
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Уроженец Хомса Ахмад Амори на реабилитации в НПЦ в Москве
На самом деле мальчик родился в сентябре, но теперь называет именно эту дату. В прошлом году 14 мая он вместе с одноклассниками выходил из школы в деревне под Хомсом. Смех, беззаботная беготня и… оглушительный взрыв.
Несколько месяцев окопавшиеся на окраине города боевики с расстояния меньше полукилометра обстреливали мирных жителей из минометов. Палили без разбора. Вот и попали прямо в центр школьного двора.

"Мне сообщили о трагедии, когда его уже доставили в больницу. И никто не знал, чей это ребенок — он был весь в крови. Вообще, мне сразу сказали: "Молись об упокоении его души". И только в больнице врачи объяснили, что он жив, но в реанимации — потерял кисти обеих рук и правый глаз", — с трудом произносит Нур Амори, мать Ахмада.

Мальчику сделали несколько операций: остановили кровопотерю, удалили многочисленные осколки, попытались восстановить зрение правого глаза. Два раза переливали кровь. Через несколько месяцев Ахмад начал понемногу разговаривать и даже играть в футбол — это он любит больше всего. Поспособствовали одноклассники, то и дело звавшие его выйти на улицу.
"В больнице я сильно скучал без футбола", — признается мальчик.
© РИА Новости / Сергей МамонтовАхмад Амори с мамой и врачом НПЦ Джихадом Хаддадом
Ахмад Амори с мамомй и врачом НПЦ Джихадом Хаддадом
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Ахмад Амори с мамой и врачом НПЦ Джихадом Хаддадом

Запрет на помощь

В Москве Ахмад с мамой пробыл три недели. Шумный мегаполис стал для него настоящим испытанием. "Долгое время он сильно пугался любых громких звуков. Даже когда кто-то просто хлопал дверью, прятался под кровать", — говорит мать.
Конечно, она хотела бы, чтоб он продолжал лечение на родине, но такой возможности нет. С 2011 года Сирия находится под санкциями США и Евросоюза, поэтому далеко не все жизненно необходимые медикаменты и оборудование, которое производят на Западе и которому нет аналогов, доступно. Санкции против находящейся в гуманитарном кризисе страны продлили ровно через две недели после того, как Ахмад попал под обстрел.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПредставители разных конфессий привезли из России в Сирию партию гумпомощи
Представители разных конфессий привезли из России в Сирию партию гумпомощи
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Представители разных конфессий привезли из России в Сирию партию гумпомощи
Однако там, где из-за политики и санкций бессильны госструктуры, приходят на выручку простые люди, верующие. В 2017 году при Межрелигиозном совете России создали рабочую группу по гуманитарной помощи населению Сирии, в которую вошли представители христианских конфессий — православные, католики, протестанты — и мусульманских общин страны.

"По благословению патриарха Кирилла в контакте с Антиохийской православной церковью, а также с другими религиозными конфессиями, мы запустили специальную программу, в рамках которой привозим в Россию сирийских детей для лечения, протезирования и реабилитации", — рассказывает глава рабочей группы митрополит Волоколамский Иларион.

Религиозные организации в Сирии, уточняет он, составляют списки детей, остро нуждающихся в помощи. На место выезжают российские врачи и осматривают каждого, чтобы понять, кого из них можно вылечить только в России.
Непосредственно программой занимается основанный Русской церковью фонд "Познание" — организует приезд детей. А фонд "Линия жизни" помогает привлечь средства. Переезд, размещение на время лечения, протезы — все это очень затратно.
"Весной благотворительный фонд "Линия жизни" выпустил "Добрые акции". Все средства от их размещения идут на лечение подопечных фонда. Мы стараемся действовать максимально позитивно. Так, 7 июля на ВДНХ состоится ежегодный благотворительный забег фонда. Чтобы привлечь больше участников, мы сделали дистанцию доступной даже для детей. И число жертвователей растет год от года. Благотворительность для многих становится образом жизни", — отмечает директор фонда "Линия жизни" Фаина Захарова.
Всего в рамках проекта Москву посетили шестеро детей. Сейчас реабилитацию проходят 13-летняя Сидра Зарур, лишившаяся ног от минометного обстрела, и семилетний Башар Канаан, подорвавшийся в прошлом году на мине. Приезд каждого из них на лечение, как объясняет Захарова, — результат очень сложной работы, требующей совместных усилий как частных, так и государственных организаций.
© предоставлено благотворительным фондом "Познание"Сидра Зарур и Башар Канаан прибыли в Россию на прохождение реабилитации в Научно-практическом центре детской психоневрологии
Сидра Зарур и Башар Канаан прибыли в Россию на прохождение реабилитации в Научно-практическом центре детской психоневрологии
© предоставлено благотворительным фондом "Познание"
Сидра Зарур и Башар Канаан прибыли в Россию на прохождение реабилитации в Научно-практическом центре детской психоневрологии

Риски при реабилитации

Но самое главное, конечно, делают врачи. Всех сирийских детей лечат в Научно-практическом центре детской психоневрологии (НПЦ) — одной из ведущих детских клиник страны. Не то чтобы врачи не верили в чудеса, но о самых сложных — и успешных — случаях здесь говорят вполне буднично.
Это будни и для доктора Джихада Хаддада. Сам он тоже из Сирии и помогает соотечественникам быстрее освоиться.
"Сюда их привозят не только для протезирования, но еще и для реабилитации. Дело в том, что при потере конечностей мышечная ткань атрофируется, а в детском возрасте это создает серьезные проблемы: кость растет, мышцы нет. Наша задача — помимо установки протезов — заставить мышцы работать", — объясняет доктор.
Никто из врачей с такой сложной задачей не справится в одиночку. Над реабилитацией Ахмада Амори работает целая команда, и роль каждого — от психолога до медсестры — крайне важна.
© РИА Новости / Сергей МамонтовДоктор Джихад Хаддад
Доктор Джихад Хаддад
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Доктор Джихад Хаддад
"У мальчика все тело в шрамах из-за осколков, которые зацепили и внутренние органы. Поэтому прежде всего мы провели полное обследование организма, чтобы выявить возможные риски при реабилитации", — продолжает врач.
В общей сложности к моменту приезда в Москву Ахмад провел в больницах более полугода, и очередные "белые стены" очередной клиники явно давят ему на психику. А главная цель реабилитации — добиться, чтобы ребенок забыл о трагедии, чтобы жил полноценной жизнью.
"С восьми утра до самого вечера он постоянно занят: общение с психологом, бассейн, паракаратэ (разновидность восточных единоборств для людей с ограниченными возможностями. — Прим. ред.) и многое другое. Главное — создать правильную атмосферу", — подчеркивает Хаддад.
© РИА Новости / Сергей МамонтовАхмад Амори с мамой и медсестрой Научно-практического центра детской психоневрологии
Ахмад Амори с мамой и медсестрой Научно-практического центра детской психоневрологии
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Ахмад Амори с мамой и медсестрой Научно-практического центра детской психоневрологии

С мечтой о России

Мы встретились с Ахмадом два раза — на пятый день после его прибытия в Москву и перед отъездом в Сирию. В первый раз он глядел в пол и лишь робко спросил: "А как по-русски "привет"? Три недели спустя Ахмад уже радостно демонстрировал, как бегло считает по-русски до ста.
Его реабилитация в России, как и всех детей из Сирии, длилась три недели. Пока им занимались врачи НПЦ, специалисты по протезированию делали ему новые руки.
© РИА Новости / Сергей МамонтовУроженец Хомса Ахмад Амори на реабилитации в НПЦ в Москве
Уроженец Хомса Ахмад Амори на реабилитации в НПЦ в Москве
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Уроженец Хомса Ахмад Амори на реабилитации в НПЦ в Москве
"При движении кисти одновременно работают десятки мышц, и еще ни один в мире протез, к сожалению, не способен полноценно заменить руку. Мы поставим ему функциональный протез, помогающий совершать все необходимые в жизни действия", — отмечает Хаддад.
Ахмад с интересом разглядывает руки, но боится ими пошевелить. Лишь после просьбы мамы он подходит к каждому из присутствующих и жмет руку. И радостно добавляет: "Привет!"
"Ахмад, посчитай до ста на русском", — говорит доктор.
© РИА Новости / Сергей МамонтовДиректор Научно-практического центра детской психоневрологии Татьяна Батышева показывает Ахмаду Амори, как пользоваться протезом
Директор Научно-практического центра детской психоневрологии Татьяна Батышева показывает Ахмаду Амори как пользоваться протезом
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Директор Научно-практического центра детской психоневрологии Татьяна Батышева показывает Ахмаду Амори, как пользоваться протезом
Но от волнения парень все забыл. Мелкие предметы с непривычки ухватить тяжело, а взять в руку простой целлофановый пакет кажется и вовсе невыполнимой задачей.
"Ты должен использовать пальцы — не придерживать руками предмет, а именно хватать его кистью. Вот так, молодец!" — подбадривает Татьяна Батышева, директор НПЦ и член президиума Всероссийского общества неврологов.
Самое главное, по ее словам, "чтобы ребенок на уровне подкорки мозга понял: у него есть рука". А это месяцы упорных тренировок. Уже в Сирии.
© РИА Новости / Сергей МамонтовУроженец Хомса Ахмад Амори на реабилитации в НПЦ в Москве
Уроженец Хомса Ахмад Амори на реабилитации в НПЦ в Москве
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Уроженец Хомса Ахмад Амори на реабилитации в НПЦ в Москве
1500100
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеАналитика - Религия и мировоззрениеФонд "Линия жизни"МоскваРоссия
Рекомендуем
Экологи полагают, что в дыме из крематория слишком много вредных выбросов. Для сжигания одного тела требуется 113 литров ископаемого топлива
Кладбища признали неэффективными. За похоронный бизнес берутся ученые
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве
Украина идет стопами США. С тем же успехом
Екатерина с детьми
Трое и одна. Игра на выживание многодетной матери-одиночки из Подмосковья
Люди с флагами Турции и ЕС в Стамбуле
"Мы не способны договариваться". Обманутые мечты о вступлении в ЕС
Лента
новостей
Мужчина оплачивает бензин. Архивное фото
"Тесла" по-нашему. Россиян избавят от непомерных трат на бензин
СПГ-танкер Владимир Русанов с продукцией завода Ямал СПГ в порту Наньтун
Газ дешевеет, потому что нефть дорожает: началась новая эпоха
Кадр из фильма Человек-паук: Вдали от дома
Человек-паук, паразиты, киллеры, любовники и медведи: что нового в кино
Охранник у входа на территорию компрессорной станции Портовая
"Газпром" вытесняет американский СПГ из Европы
Президент РФ Владимир Путин во время интервью журналистам газеты Financial Times. 27 июня 2019
Путин пояснил, какие факторы мешают реализации планов по развитию страны
Истребитель ВВС США F-35A Lightning II
Машины смерти. Зачем Пентагон создает автопилот, способный сбивать самолеты
Бронемашины Брэдли рядом с мемориалом Авраама Линкольна в центре Вашингтона накануне празднования Дня независимости США
Пентагон объяснил появление ржавых бронемашин в Вашингтоне
Газеты
Фотосессия искалеченной мужем россиянки восхитила британские СМИ
Разрушенный паводком дом в городе Тулун в Иркутской области
"Ад кромешный!" Кого винят в небывалом наводнении, накрывшем Сибирь
Отец сфотографировал детей на пляже и спас им жизнь
Прохожие на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке, США
Заплатить за 400 лет рабства: Америку призывают к покаянию
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:00Глава МИД Турции прокомментировал ситуацию с поставками С-400
11:00Набиуллина: борьба с потребкредитами не приведет к инвестиционному буму
10:56В ЛНР предостерегли Киев от желания занять участок у Станицы Луганской
10:56Коломойский заявил, что не обсуждал с Зеленским выборы в Раду
10:54Голикова сравнила заболеваемость в городах и селах
10:49В Японии два человека погибли из-за оползней, сообщили СМИ
10:48Житель Абакана, который сжег пять человек в доме, получил пожизненный срок
10:44В ДНР обвинили ВСУ в 25 нарушениях перемирия за сутки
10:44Голикова заявила о сокращении численности населения в малых городах
10:43Спикер Рады надеется, что суд не отменит закон о люстрации
10:41Турция обвинила Washington Post в пропаганде терроризма
10:39В Краснодаре ликвидировали открытое горение на складе
10:38Росавиация напомнила пассажирам о прекращении полетов в Грузию
10:35Российские и эстонские ученые раскроют секреты диабета второго типа
10:32На Камчатке рейсовый автобус сбил стоявших на остановке людей
10:31Saxo Bank предсказал ослабление доллара во второй половине года
10:29Роскомнадзор пошутил о сбоях в Facebook
10:25Опубликовано видео ЧП во время салюта в Минске
10:24Saxo Bank предсказал повторение кризиса 70-х
10:24В Крыму оценили просьбу Британии пустить наблюдателей на полуостров
Лента новостейМолния