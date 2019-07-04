Газ дешевеет, потому что нефть дорожает: началась новая эпоха

Во втором квартале биржевые цены на природный газ окончательно оторвались от цен на нефть. В то время как нефтяные котировки находятся в среднем на комфортном уровне в 65 долларов за баррель, в Европе стоимость газа на бирже — на десятилетних (!) минимумах: 110 долларов за тысячу кубометров, цена СПГ в Азии — 170 долларов за тысячу кубов.

Напомним, около двух третей поставок "Газпром" продает по долгосрочным контрактам с нефтяной привязкой, преобладает нефтяная индексация и в контрактах на поставки СПГ с "Ямал СПГ" компании "Новатэк". Поэтому снижение цен на газ для российских производителей имеет умеренное значение, пока здесь важнее следить за нефтяными котировками. В то же время необходимо помнить, что новые контракты этих компаний все в большей степени будут привязаны к "оторвавшимся" от нефти ценам на газ.

Для сравнения — цены на газ по договорам с нефтяной ценовой привязкой при текущих котировках нефти почти в два раза выше биржевых цен на газ в Европе и Азии.

Почему возникла такая ситуация? Причин как минимум две. Во-первых, биржевые цены отражают лишь часть (как представляется — заметно меньше половины) международной торговли газом и СПГ. И тот же катарский, австралийский СПГ поставляется на азиатские рынки преимущественно с нефтяной ценовой привязкой.

Соответственно, спрос на биржевой газ не так велик относительно всей мировой торговли, поэтому даже небольшой избыток предложения приводит к падению цен. А предложение это выросло в результате ожидавшегося избытка на рынке сжиженного газа: запускаются новые заводы по сжижению.

Тем не менее главный вопрос — что дальше? Предсказывать тут достаточно сложно. С одной стороны, спрос на газ продолжит расти, причем гораздо быстрее, чем на нефть. Но будет расти и предложение.

В результате парадоксальным образом цены на нефть ("уходящий" энергоноситель) оказываются намного более прогнозируемыми в средней и долгосрочной перспективе, в отличие от цен на "перспективный" газ.

Прогноз ежегодного роста спроса на нефть сохраняется, до "пика нефти" мы еще не дошли и, вероятно, дойдем не ранее чем через десять лет. Во многом это связано с умеренными успехами в снижении цен аккумуляторов и ограниченным увеличением спроса на автомобили.

На таком фоне со стороны предложения уже действуют определенные ограничения.

Во-первых, дешевой в добыче нефти объективно все меньше.

Во-вторых, да, сланцевая добыча может обеспечивать весь прирост спроса, но при высоких ценах на нефть. Уже при ценах Brent в 60 долларов за баррель и ниже прирост сланцевой добычи минимален или вообще прекратится, особенно если сланцевые компании перестанут работать в ноль, а захотят получать прибыль.

В-третьих, на нефтяном рынке есть соглашения ОПЕК+, которые поддерживают цену.

Все эти факторы, конечно, все равно ничего не гарантируют, но делают вполне вероятным удержание цен на нефть в указанном диапазоне.

С газом неопределенностей больше: при однозначном и быстром росте спроса мы видим и рост предложения. А при долгосрочных ценах на СПГ в Азии в 270 долларов за тысячу кубометров, необходимых большинству производителей для стабильного заработка, в генерации уже конкурентоспособны те же ветряки. При этом газовой ОПЕК пока нет.

Еще одна особенность производства СПГ — это работа в условиях, когда цены значительно меньше полной себестоимости добычи. Такая ситуация в случае сланцевой нефти приводит к тому, что за несколько месяцев объем добычи снижается и рынок вновь становится сбалансированным.

С СПГ ситуация другая: заводы будут работать только по принципу получения операционной прибыли (то есть без учета капитальных затрат, ведь заводы уже построены), даже если цена продаваемого сжиженного газа ниже полной себестоимости (а разница цен между полной себестоимостью и работой в режиме компенсации текущих затрат — примерно два раза).

Именно поэтому американцы уже давно производят СПГ по ценам, которые не окупают его полную себестоимость. Более того, только очень низкие цены на газ в США в настоящее время (80 долларов за тысячу кубометров) позволяют получать операционную прибыль при экспорте. К примеру, еще три месяца назад сетевой газ в Штатах стоил те же 105-110 долларов — ровно столько, сколько сейчас в Европе. Ясно, что при нулевой разнице цен экспортировать СПГ в Европу не было бы никакого смысла. Ведь даже при списанных капитальных затратах остаются операционные расходы на сжижение и транспортировку. Но и при ценах в Соединенных Штатах в 80 долларов производство СПГ уже находится на гране операционной рентабельности. Если мировые цены еще чуть-чуть упадут или внутренние цены повысятся, производство начнет останавливаться.

Наконец, еще один парадокс — дорогая нефть оказывает давление и на цены на газ. Очень низкие цены в США во многом обусловлены производством попутного газа при растущей добыче нефти. Кроме того, часто добывается газ с большим содержанием конденсата (конденсат, грубо говоря, — это сверхлегкие фракции нефти), что делает себестоимость самого газа низкой. Американские компании, добывающие так называемый сухой газ (метан без конденсата), чувствуют при нынешних ценах себя очень неважно. Акции пионера сланцевой добычи в Соединенных Штатах, компании Chesapeake (добывает преимущественно сухой газ), упали до двух долларов по сравнению с 3,5 доллара тремя месяцами ранее.

А катарский СПГ очень дешев (по себестоимости), так как у газа для сжижения в этих проектах "отрицательная себестоимость" — в том числе за счет того, что добыча полностью окупается экспортом сопутствующего конденсата. Российский "Новатэк" также отмечал, что все операционные затраты на "Ямал СПГ" компенсируются продажами попутно добываемого конденсата. Есть и другие примеры.

И наоборот, если представить, что цены на нефть рухнут (например, в результате внезапного технологического прорыва и падения себестоимости аккумуляторов), ситуация станет обратной. Мало того, что подешевевшая нефть не будет поддерживать низкую себестоимость газа, так вырастет еще и спрос на электроэнергию, и таким образом и спрос на газ для выработки этих дополнительных объемов электричества.