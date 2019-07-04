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РИА Новости

Отношения России (СССР) и Ватикана

05:04
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и папа римский Франциск во время встречи в Ватикане
Президент России Владимир Путин и папа римский Франциск во время встречи в Ватикане
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Первые контакты между Россией и Ватиканом на государственном уровне восходят к концу XV века. Первое представительство России при Ватикане было аккредитовано в 1817 году.
В течение нескольких десятилетий Советский Союз оставался одним из наиболее закрытых для Ватикана государств. Период наибольшего потепления межгосударственных отношений пришелся на понтификат Павла VI (1963-1978). 30 января 1967 года в Ватикан впервые с официальным визитом прибыл председатель Президиума Верховного Совета СССР Николай Подгорный.
Дважды состоялись кратковременные встречи советского министра иностранных дел Андрея Громыко с епископами Рима: первая встреча состоялась в Нью-Йорке 4 октября 1965 года, где на заседании ООН с приветственным словом выступил Павел VI. Сам папа четыре раза принимал у себя главу советского дипломатического корпуса: первый раз неофициально 27 апреля 1966 года, затем 12 ноября 1970 года, 21 февраля 1974 года и 28 июня 1975 года. Дважды встречался с Громыко Иоанн Павел II: 24 января 1979 года и 27 февраля 1985 года. Результатами каждой из этих встреч было незначительное смягчение политики советского государства в отношении религии вообще и католической церкви, в частности.
1 декабря 1989 года председатель Верховного Совета СССР Михаил Горбачев нанес официальный визит папе Иоанну Павлу II. Второй раз Горбачев был принят в Ватикане 18 ноября 1990 года.
15 марта 1990 года Советский Союз и Ватикан установили официальные отношения. После распада СССР, 5 сентября 1991 года, Ватикан признал независимость и суверенитет Российской Федерации.
20 декабря 1991 года официальный визит в Ватикан совершил первый российский президент Борис Ельцин. Второй раз Борис Ельцин был принят папой Иоанном Павлом II 10 февраля 1998 года. Также дважды Иоанн Павел II принимал второго российского президента – Владимира Путина: в июне 2000 года и ноябре 2003 года.
13 марта 2007 года Владимир Путин встретился в Ватикане с папой Бенедиктом XVI.
3 декабря 2009 года с рабочим визитом Ватикан посетил президент РФ Дмитрий Медведев, где был принят папой Бенедиктом XVI. В ходе этой встречи было выражено намерение повысить уровень отношений между Россией и Святым Престолом.
9 декабря 2009 года Российская Федерация и Святой Престол обменялись нотами об установлении дипломатических отношений на уровне Посольства РФ в Ватикане и Апостольской нунциатуры в Российской Федерации.
17 февраля 2011 года состоялся первый после установления полноформатных дипотношений официальный визит президента России Дмитрия Медведева в Ватикан.
Основной темой беседы Дмитрия Медведева и Бенедикта XVI стали перспективы сотрудничества в гуманитарной и социальной сферах, по линии науки, образования, культуры. Отдельно обсуждались вопросы развития межконфессионального диалога.
По окончании аудиенции у папы римского Медведев провел краткую встречу с государственным секретарем Ватикана, кардиналом Тарчизио Бертоне.
25 ноября 2013 года президент России Владимир Путин встретился в Ватикане с папой римским Франциском. Беседа проходила с глазу на глаз и длилась 35 минут. Владимир Путин подарил понтифику икону Владимирской Божьей матери. В ответ папа Франциск подарил российскому лидеру майолику с изображением Ватиканских садов, а при прощании просил президента России передать привет патриарху Кириллу.
10 июня 2015 года Владимир Путин вновь посетил с визитом Ватикан и встретился с папой римским Франциском. В ходе беседы, продолжавшейся более часа, обсуждалась текущая ситуация в мировых делах, в том числе кризис на Украине.
17 декабря 2016 года состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и папой Франциском по случаю 80-летия понтифика.
20-24 августа 2017 года состоялся официальный визит в Россию государственного секретаря Ватикана, кардинала Пьетро Паролина, в ходе которого прошли его встречи с Владимиром Путиным и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
По итогам визита было подписано двустороннее соглашение о безвизовых поездках владельцев диппаспортов. Результаты переговоров придали новый импульс развитию российско-ватиканских связей в различных областях.
Активный обмен мнениями ведется по международной повестке дня, в том числе по линии внешнеполитических ведомств России и Ватикана.
Контакты на уровне глав внешнеполитических ведомств в последние годы приобрели регулярный характер.
В 2015 году Сергей Лавров встречался с секретарем Ватикана по отношениям с государствами Полом Ричардом Галлахером – 10 июня в Ватикане, а также 3 декабря "на полях" СМИД ОБСЕ в Белграде.
2 декабря 2016 года в ходе визита в Ватикан Сергея Лаврова состоялись его переговоры с государственным секретарем Пьетро Паролином и главой дипслужбы Полом Ричардом Галлахером.
Встречи глав внешнеполитических ведомств России и Ватикана прошли "на полях" СМИД ОБСЕ 7-8 декабря 2017 года в Вене и 6-7 декабря 2018 года в Милане.
Россия и Ватикан сотрудничают в ООН, а также в других международных организациях – ОБСЕ, Совете Европы.
Активно развивается сотрудничество по линии науки образования. Большой объем совместной работы в области исторической науки осуществляют Институт всеобщей истории (ИВИ) РАН и Папский комитет исторических наук. В октябре 2013 года подписано соглашение о сотрудничестве между указанными научными учреждениями двух стран. Регулярно проходят научные конференции.
Расширяются российско-ватиканские контакты в сфере культуры. С 14 апреля по 11 июня 2011 года в зале Рафаэля Ватиканских музеев благотворительным культурно-историческим фондом "Связь времен" была организована выставка "Фаберже. Святые образы", на которой были представлены 140 экспонатов, принадлежавших царской семье и представителям русской и европейской аристократии.
Ватиканские музеи предоставили для экспонирования в рамках выставки "Караваджо (1571-1610). Картины из собрания Италии и Ватикана" в ГМИИ им. А.С. Пушкина один из шедевров художника – "Положение во гроб".
В Музеях Ватикана с октября 2013 года по январь 2014 года при поддержке Государственного Эрмитажа прошла выставка "Драгоценная античность. Светский музей времен Пия VI".
В ноябре 2016 года – марте 2017 года в Москве была проведена выставка под названием "Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, Караваджо".
В ноябре 2018 года в Музеях Ватикана открылась ответная выставка из собраний российских музеев под названием "Русский путь. От Дионисия до Малевича", на которой были представлены картины художников-передвижников XIX века, а также древнерусские иконы из фондов Государственной Третьяковской галереи, Русского музея и ряда региональных музеев.
Наряду с межгосударственным российско-ватиканским сотрудничеством активно развивается и диалог по линии двух церквей. Исторической стала встреча патриарха Московской и всея Руси Кирилла и папы римского Франциска в Гаване 12 февраля 2016 года.
14 апреля 2018 года состоялся телефонный разговор патриарха Кирилла и папы римского Франциска, в ходе которого была высказана общая озабоченность ситуацией в Сирии (накануне США, Великобритания и Франция нанесли по ней ракетные удары), отмечена необходимость для христиан оказывать влияние на ситуацию в этой стране с целью прекращения насилия и недопущения дальнейших человеческих жертв. Стороны договорились о продолжении конструктивного диалога.
10-13 апреля 2019 года председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда посетил Ватикан с целью установления контактов по линии взаимодействия с Римско-Католической Церковью в информационной и общественной сферах.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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