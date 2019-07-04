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РИА Новости

День Независимости США

05:05
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4 июля в США отмечается национальный государственный праздник – День Независимости (Independence Day).
В этот день в 1776 году представители 13 штатов в здании городского собрания Филадельфии подписали документ, провозгласивший Соединенные Штаты самостоятельным и независимым от Британского королевства государством.
Неизбежность разрыва с метрополией стала ясна после начала в апреле 1775 года военных действий за независимость в Северной Америке (1775-1783).
7 июня 1776 года на заседании Континентального конгресса делегат из Вирджинии Ричард Генри Ли внес резолюцию, утверждавшую, что "Соединенные колонии являются и по праву должны быть свободными и независимыми штатами; что они полностью освобождаются от верности британской короне; что всякая политическая связь между ними и Британским государством должна быть полностью расторгнута".
11 июня для подготовки специальной декларации по этому вопросу был избран комитет в составе Томаса Джефферсона, Джона Адамса, Бенджамина Франклина, Роджера Шермана и Роберта Ливингстона. Составить проект декларации было поручено главе комитета, видному деятелю Войны за независимость Томасу Джефферсону, который 17 дней (с 11 по 28 июня) работал над ее текстом.
Проект Джефферсона с незначительными редакционными поправками Джона Адамса и Бенджамина Франклина 28 июня был представлен Континентальному конгрессу. В ходе обсуждения в проект были внесены изменения, в частности изъят раздел, осуждавший рабство и работорговлю.
Вечером 4 июля согласованный текст "Единодушной декларации тринадцати Соединенных Штатов Америки" был единогласно одобрен, удостоверен подписями президента конгресса Джона Хэнкока и секретаря Чарльза Томсона и прочтен вслух перед народом, собравшимся перед зданием, где заседал Континентальный конгресс.
Это был первый в истории документ, провозгласивший принцип народного суверенитета как основы государственного устройства, отвергший господствовавшую в то время теорию божественного происхождения власти. Декларация независимости утверждала за народом право на восстание и свержение деспотического правительства, провозглашала основные идеи демократии – равенство людей, их "неотъемлемые права, среди которых право на жизнь, свободу и на стремление к счастью".
Декларация стала не только "свидетельством о рождении" нового государства, но и памятником американской литературы: Джефферсону удалось выразить ее принципы и идеи образным языком, в краткой и доступной форме.
Церемония подписания записанной на пергаменте Декларации состоялась 2 августа 1776 года. Имена всех 56 человек, подписавших документ, вошли в историю США, им посвящена обширная литература и мемориал в Вашингтоне.
Из 56 человек, которые поставили свои подписи под Декларацией, пятеро были захвачены англичанами и расстреляны как изменники. Девять человек умерли от ран, полученных во время войны за независимость. Многие потеряли жен, детей и имущество. По иронии судьбы двое авторов этого документа, впоследствии ставшие президентами США, – Томас Джефферсон и Джон Адамс – скончались в один день 4 июля 1826 года, ровно через 50 лет после подписания Декларации.
В 1870 году Конгресс США объявил 4 июля государственным праздником, в 1941 году этот день стал оплачиваемым выходным днем.
Оригинал Декларации независимости считается в США государственным достоянием и хранится в Национальном архиве в Вашингтоне в заполненном инертным газом контейнере из пуленепробиваемого стекла. В дневное время Декларация выставляется на всеобщее обозрение в зале архива, ночью контейнер опускается в защищенное подвальное помещение.
По сложившейся традиции в День Независимости США перед посетителями архива и туристами выступают одетые в камзолы и шляпы XVIII века актеры, громко читающие текст Декларации.
Главное событие – парад Дня Независимости – проходит в полдень в Вашингтоне. Парад начинается в 11:45 по местному времени. Праздничная колонна проходит по Конститьюшн-авеню от 7-й до 17-й улицы. Это одно из важнейших национальных мероприятий с очень четкой патриотической основой, с участием огромного количества музыкантов, военных, актеров и чиновников, а также воздушных шаров и украшенных платформ. Участвующие музыкальные коллективы выбираются губернатором каждого штата либо от музыкальных образовательных учреждений штата.
Одновременно в Америке проходят народные гуляния, устраиваются фейерверки, американцы вывешивают на своих домах государственный флаг США.
Главный национальный фейерверк по традиции проходит не в административной столице – Вашингтоне, а в Нью-Йорке – на набережной Ист-ривер.
Самым же популярным способом празднования является барбекю на свежем воздухе.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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