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РИА Новости
Пожар на подводном аппарате Минобороны

Власти Мурманской области готовы оказать помощь семьям погибших подводников

Вчера, 22:17
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис выразил соболезнования семьям погибших при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате моряков-подводников, а также заявил о готовности оказать им необходимую помощь.
"Глава Мурманской области Андрей Чибис выразил глубокие соболезнования и готовность оказать всю возможную помощь военному командованию, семьям и близким погибших в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море моряков-подводников", - говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.
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Отмечается, что Чибис в среду встретился с министром обороны России Сергеем Шойгу, который прибыл в Североморск по поручению президента России Владимира Путина.
По информации Минобороны РФ, в российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков. Второго июля президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу лично поехать в Североморск и заслушать доклады о причинах ЧП.
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Шойгу в ходе совещания в Североморске заявил, что подводники проводили исследования по изучению гидросферы. Он отметил, что после возгорания первым из горящего отсека был эвакуирован гражданский представитель промышленности, после чего за ним задраили люк, чтобы не допустить распространения огня. По словам министра, моряки ценой своих жизней ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и глубоководный аппарат. Шойгу отметил, что всех погибших при пожаре офицеров представят к госнаградам, а их семьям окажут необходимую помощь и поддержку.
Минобороны РФ в среду обнародовало имена 14 погибших в результате пожара на глубоководном аппарате ВМФ
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Пожар на подводном аппарате МинобороныРоссияМурманская область
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