Боевики обстреляли семь населенных пунктов в двух сирийских провинциях

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Незаконные вооруженный формирования за сутки обстреляли семь населенных пунктов в сирийских провинциях Латакия и Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.
"В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Эль-Арейми, Айн-эн-Наур, Бейт-Джнауро, Санджека, Кара-Галиа, Эль-Хакура провинции Латакия и Биньямин провинции Алеппо", - заявил Бакин.
Генерал-майор добавил, что российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.