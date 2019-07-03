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РИА Новости
Война в Сирии

Боевики обстреляли семь населенных пунктов в двух сирийских провинциях

Вчера, 22:15
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© NewsTeam / Перейти в фотобанкСитуация в Сирии
Ситуация в Сирии
© NewsTeam
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Незаконные вооруженный формирования за сутки обстреляли семь населенных пунктов в сирийских провинциях Латакия и Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.
"В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Эль-Арейми, Айн-эн-Наур, Бейт-Джнауро, Санджека, Кара-Галиа, Эль-Хакура провинции Латакия и Биньямин провинции Алеппо", - заявил Бакин.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
Генерал-майор добавил, что российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.
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