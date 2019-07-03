Пострадавшим от паводка в Приангарье пожертвовали более 26 миллионов рублей

Самосвал насыпает щебень на разрушенном участке дороги в подтопленном городе Тулуне Иркутской области

ИРКУТСК, 3 июл – РИА Новости. На благотворительный счет, открытый для сбора пожертвований пострадавшим от паводка в Иркутской области, поступило более 26 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Открыт благотворительный счет, на который от физических и юридических лиц по состоянию на 3 июля поступило более 26 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По последним данным МЧС РФ, в результате паводка погибли 20 человек, еще 15 числятся пропавшими без вести.