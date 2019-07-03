Медведев назначил Сергея Окладникова замруководителя Росстата

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Сергея Окладникова заместителем руководителя Федеральной службы государственной статистики (Росстата), следует из распоряжения правительства, опубликованного на сайте кабинета министров.
"Назначить Окладникова Сергея Михайловича заместителем руководителя Федеральной службы государственной статистики", - говорится в документе.
Ранее, с октября 2011 года, Окладников занимал должность руководителя территориального органа Росстата по Красноярскому краю.