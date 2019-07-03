Глава МИД Британии Хант призвал Китай уважать двусторонние соглашения

ЛОНДОН, 3 июл – РИА Новости, Денис Ворошилов. Залогом хороших отношений КНР и Великобритании является взаимное уважение и соблюдение юридически обязывающих двусторонних соглашений, заявил глава МИД Британии Джереми Хант.

Поводом для заявления послужили разногласия Лондона и Пекина относительно протестов в Гонконге и содержания декларации о передаче региона Китаю. Лондон считает положения декларации действующими, Пекин называет документ частью истории. Ранее Лондон заявил о необходимости уважать автономию региона и права его жителей. Пекин назвал происходящее внутренним делом.

"Сигнал китайскому правительству: хорошие отношения между странами основываются на взаимном уважении и соблюдении юридически обязывающих соглашений между ними. Это лучший путь для сохранения отношений между Великобританией и Китаем", - написал в Twitter Хант.

Ранее в среду посол КНР в Лондоне Лю Сяомин, выступая в резиденции в центре британской столицы, заявил, что Британия своими неподобающими заявлениям не только вмешивается во внутренние дела Гонконга, но и поддерживает протестующих. По словам китайского посла, Гонконг является регионом КНР, не находится под британским колониальным управлением, и Британии не следует вмешиваться в происходящие там события, а проявить уважение к другой стране.

После этого заявление посол был вызван в британский МИД, который счел заявления дипломата "недопустимыми и неточными".

Обмен заявлениями между Лондоном и Пекином продолжается уже несколько дней. Накануне замглавы британского МИД Алан Данкан заявлял, что Великобритания не согласна с мнением Китая о том, что совместная декларация о передаче Гонконга является историческим документом и не действует в настоящее время.