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РИА Новости

В партии Зеленского оценили возможность коалиции с партией Порошенко

Вчера, 20:51
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на съезде партии "Слуга народа" в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский на съезде партии Слуга народа в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Создание коалиции между партией президента Украины Владимира Зеленcкого "Слуга народа" и политформированием бывшего главы государства Петра Порошенко "Европейская солидарность" маловероятно, считает председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.
"Я думаю, что это маловероятно, поскольку мы же говорили про "красные линии" и новые политические силы, с которыми нам бы было ближе по пути… Я слабо себе представляю, что партия "Слуга народа" может баллотироваться с партией, в которой большое число людей, на мой взгляд, запятнали себя с морально-этической точки зрения", - сказал Разумков в среду в эфире украинского телеканала NewsOne .
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Он отметил, что пока не может точно быть уверен в том, кто именно войдет в коалицию. Чтобы это определить, необходимо дождаться выборов в Верховную раду.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер которых составит 5%.
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Петр ПорошенкоВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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