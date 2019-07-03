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РИА Новости
Нижегородская область

Кириенко оценил нижегородские проекты по внедрению бережливых технологий

Вчера, 20:37
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© РИА Новости / Алексей ДаничевПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на Петербургском международном экономическом форуме-2019
© РИА Новости / Алексей Даничев
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июл — РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко высоко оценил пилотные проекты по внедрению бережливых технологий в Нижегородской области в ходе форума "Производительность 360".
Всероссийский форум, посвященный повышению производительности труда за счет внедрения инструментов бережливого производства, проходит в Нижнем Новгороде 2-3 июля. В работе форума принимают участие более 600 участников со всей России, в том числе главы регионов. До начала пленарного заседания участники форума посетили поликлинику №4 в Канавинском районе Нижнего Новгорода, АО "Гринатом", завод "Красное Сормово" и завод "Красный якорь", где были реализованы проекты по внедрению бережливых технологий в рамках региональной программы "Эффективная губерния".
"Сегодня губернаторы ходили в одну из поликлиник Нижнего Новгорода и смотрели, как это работает. Когда ты видишь, как это работает, все сомнения уходят в сторону - понимаешь, что надо бежать и быстро делать", - заявил Кириенко журналистам.
По его словам, должны появиться подобные "пилоты, которые убедят всех сомневающихся, а поначалу сомневаются все". "Приказами невозможно тиражировать, надо убедить людей, продемонстрировать конкретные результаты", - подчеркнул первый замглавы администрации президента РФ.
В своем выступлении на пленарном заседании форума Кириенко отметил, что "лучше всего знают потенциал улучшения люди на рабочих местах". "Правильная система заключается в том, когда минимум 70% предложений по улучшению производительности труда дадут не руководители, а рядовые работники", - пояснил он.
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Он также подчеркнул, что принципиальное значение для успеха внедрения производственных систем также имеет личное активное участие первого руководителя.
Кириенко вручил губернатору Нижегородской области Глебу Никитину награду за лучший региональный центр компетенций.
"Невозможно повышать зарплаты без роста производительности труда. Именно поэтому важно создать условия для этого – такую задачу мы ставим в Нижегородской области", - отметил Никитин.
Он напомнил, что Нижегородская область стала одним из первых регионов России, которые включились в нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости". "Еще в начале 2018 года в Нижегородской области мы по собственной инициативе вместе с госкорпорацией "Росатом" запустили региональный проект "Эффективная губерния", куда вошли несколько сотен нижегородских промышленных предприятий, МФЦ, поликлиник, больниц и других организаций", - заявил Никитин.
"Важно понять, что производительность труда - это не про то, как много человек работает. Это про то, как он мало делает ненужной работы. Поэтому повышение производительности - это не про увеличение рабочего времени, а про его высвобождение для реальной работы", - подчеркнул министр экономического развития РФ Максим Орешкин на пленарном заседании форума "Производительность 360".
Он также отметил, что все нацпроекты, которые сейчас реализуются в России, "ведут к повышению производительности труда". "Повышение качества здравоохранения ведёт к тому, что люди меньше болеют, становятся более активными – это, очевидно, повышение производительности труда. Инвестиции в образование, повышение квалификации - это новые знания для повышения производительности труда", - пояснил Орешкин.
В свою очередь полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров подчеркнул, что "производительность труда и эффективность системы определяется не по самому сильному звену, которое о время визитов любят показывать, а по самому слабому". "Нужно подтягивать худшие звенья, и это даст большой и серьезный эффект. Здесь, на форуме, обсуждается важность создания такого системного, комплексного подхода к решению проблем", - сказал Комаров.
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