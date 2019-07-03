Пострадавшим от паводка жителям Приангарья предоставят временное жилье

ИРКУТСК, 3 июл – РИА Новости. Жителям Приангарья, пострадавшим от паводка, будет предоставлено временное жилье, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Иркутской области.

Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По последним данным МЧС РФ, в результате паводка погибли 20 человек, еще 15 числятся пропавшими без вести. Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.

"Мы будем предоставлять временное жилье, чтобы люди могли этот период переждать", - сказал губернатор.

Он также отметил, что пострадавшим будет предложено несколько вариантов для приобретения нового жилья: выдача сертификатов, покупка на вторичном рынке, покупка нового жилья и предоставление земельных участков с выделением средств на строительство домов.