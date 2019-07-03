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РИА Новости
Нижегородская область

Нижегородский губернатор представил проект института производительности

Вчера, 20:16
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
© РИА Новости / Владимир Трефилов
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июл — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил проект Национального института производительности на Всероссийском форуме "Производительность 360", сообщает пресс-служба правительства региона.
Всероссийский форум, посвященный повышению производительности труда за счет внедрения инструментов бережливого производства, проходит в Нижнем Новгороде 2-3 июля. В работе форума принимают участие более 600 участников со всей России, в том числе главы регионов.
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"Дефицит квалифицированных кадров на предприятиях и в организациях – одна из серьезных проблем, с которой регионы сегодня сталкиваются при реализации проектов повышения производительности труда. Мы предлагаем комплексный подход к подготовке кадров, который прочно связывает науку, образование и бизнес, - проект Национального института производительности", - заявил Никитин.
Глава региона отметил, что создание Национального института именно в Нижегородской области обусловлено тем, что регион является промышленно-инновационным центром, в котором сконцентрировано более 600 крупных и средних предприятий. "Здесь осуществляют свою деятельность такие экономические гиганты, как "Росатом", "Ростех", "Группа ГАЗ", "Лукойл", "Русполимет", "Русвинил", "Сибур", "Оргхим" и многие другие. В ближайших к области регионах также сосредоточены крупные промышленные объединения", - сказал Никитин.
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По словам губернатора Нижегородской области, создание Национального института производительности позволит объединить и повысить эффективность работы 65 региональных центров компетенций и станет "своего рода инфраструктурным фундаментом для реализации национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости".
"Институт станет единым образовательным центром для всех регионов России, где руководители и высшего, и среднего звена смогут пройти обучение наиболее передовым, проверенным на практике технологиям повышения производительности труда. Кроме того, Национальный институт сможет стать базой, где будут накапливаться сведения о наиболее успешном российском опыте внедрения инструментов бережливого производства", - подчеркнул Никитин.
Глава Нижегородской области пояснил, что Нижегородская область изучила лучшие негосударственные проекты бизнес-школ и корпоративных университетов и выбрала "два наиболее эффективных ориентира" – бизнес-школу "Сколково" и корпоративный университет Сбербанка.
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Предполагается, что институт будет состоять из учебного корпуса, гостиницы и конгрессно-выставочного центра.
"Уже сегодня идёт активный процесс переговоров с возможными участниками и партнёрами этого проекта. В качестве ключевых партнёров мы видим госкорпорацию "Росатом", Федеральный центр компетенций и ведущие вузы нашего региона", - добавил Никитин.

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Нижегородская областьГлеб НикитинНижегородская областьРоссия
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