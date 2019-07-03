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РИА Новости

Путин подписал закон об освобождении от НДФЛ при "ипотечных каникулах"

Вчера, 20:31
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает от НДФЛ материальную выгоду, получаемую гражданами в ходе "ипотечных каникул", а также компенсацию ипотечных кредитов многодетным семьям, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон, проект которого был внесен группой депутатов и сенаторов во главе со спикерами Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко, освобождает граждан, которые воспользовались правом на "ипотечные каникулы", от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при получении ими материальной выгоды в связи с экономией на процентах в ходе таких каникул. Эта льгота будет распространяться на период с 1 января 2019 года.
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"Ипотечные каникулы" могут предоставляться гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, на срок не более шести месяцев. В этот период по выбору заемщика может быть приостановлено исполнение обязательств либо уменьшен размер платежей по ипотечному кредиту. "Ипотечные каникулы" – это гарантия государства, что человек не останется один на один со своими проблемами, пояснял ранее Володин.
Закон также освобождает с 2019 года от НДФЛ компенсации по ипотеке многодетным семьям. Это позволит не облагать подоходным налогом средства (450 тысяч рублей), которые получат для погашения ипотечного кредита семьи, где с 1 января 2019 года родился третий ребенок или последующие дети.
Помимо этого, с 1 августа 2019 года граждане освобождаются от уплаты госпошлины при внесении изменений в записи Единого государственного реестра недвижимости в связи с реализацией права на "ипотечные каникулы". Сейчас госпошлина за внесение изменений в реестр составляет для граждан 200 рублей.
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