Путин подписал закон об освобождении от НДФЛ при "ипотечных каникулах"

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает от НДФЛ материальную выгоду, получаемую гражданами в ходе "ипотечных каникул", а также компенсацию ипотечных кредитов многодетным семьям, соответствующий Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает от НДФЛ материальную выгоду, получаемую гражданами в ходе "ипотечных каникул", а также компенсацию ипотечных кредитов многодетным семьям, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон, проект которого был внесен группой депутатов и сенаторов во главе со спикерами Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко, освобождает граждан, которые воспользовались правом на "ипотечные каникулы", от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при получении ими материальной выгоды в связи с экономией на процентах в ходе таких каникул. Эта льгота будет распространяться на период с 1 января 2019 года.

"Ипотечные каникулы" могут предоставляться гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, на срок не более шести месяцев. В этот период по выбору заемщика может быть приостановлено исполнение обязательств либо уменьшен размер платежей по ипотечному кредиту. "Ипотечные каникулы" – это гарантия государства, что человек не останется один на один со своими проблемами, пояснял ранее Володин.

Закон также освобождает с 2019 года от НДФЛ компенсации по ипотеке многодетным семьям. Это позволит не облагать подоходным налогом средства (450 тысяч рублей), которые получат для погашения ипотечного кредита семьи, где с 1 января 2019 года родился третий ребенок или последующие дети.