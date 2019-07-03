Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-03T20:05Z
https://ria.ru/20190703/1556184328.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152660/49/1526604920_0:0:3118:1753_1036x0_80_0_0_46d6dad87af4fc9ff7d16c59136c7653.jpg
РИА Новости

Глава Туркмении выразил соболезнования в связи с наводнением в Приангарье

Вчера, 20:05
376
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным Сочи. 15 августа 2018
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным Сочи. 15 августа 2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
АШХАБАД, 3 июл - РИА Новости. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов направил соболезнования главе российского государства Владимиру Путину и премьеру Дмитрию Медведеву в связи с жертвами и разрушениями, вызванными наводнением в Иркутской области, сообщает в среду Туркменское телевидение.
"От имени народа и правительства страны, а также от себя лично президент Туркменистана передал слова сопереживания и поддержки в этот трудный момент родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении.
Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По последним данным МЧС РФ, в результате паводка погибли 20 человек, еще 15 числятся пропавшими без вести.
Президент РФ в среду подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.
Затор из жилых домов возле моста через федеральную трассу Сибирь в городе Тулун в Иркутской области
Вчера, 18:48
В Иркутской области предварительно оценили ущерб от паводка
210002
Обсудить 0
Паводок в Иркутской областиМЧСГурбангулы БердымухамедовВладимир ПутинТуркменияИркутская областьРоссияВ мире
Рекомендуем
Последствия наводнения в Тулунском районе Иркутской области
Пострадавшим от паводка жителям Приангарья предоставят временное жилье
РИА
Новости
Паспорта России, Донецкой Народной Республики и Украины
МИД оценил отказ Канады впускать жителей Донбасса с российскими паспортами
Туристы фотографируют поселок городского типа Степанцминда (Казбеги) в Грузии
Грузию в июне посетили более 152 тысяч россиян, сообщили СМИ
Герб на ограде здания Министерства обороны РФ
Минобороны опубликовало имена погибших подводников
Лента
новостей
Унесенный паводком дом в городе Тулун в Иркутской области
Военные за сутки испекли для пострадавших от паводка три тонны хлеба
Международная космическая станция
С борта МКС в космос вывели семь малых спутников
Россия выдала Литве лидера ОПГ
Минздрав предложил проверять водителей на психоактивные вещества
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 3 июля 2019
Москалькова попросила новое руководство Украины освободить Вышинского
Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин
Киев не прислал нового ответа на ноту об украинских моряках, заявил Карасин
Джереми Хант
Глава МИД Британии Хант призвал Китай уважать двусторонние соглашения
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает на открытии 24-й конференции ООН по изменению климата (СОР24) в Катовице. 3 декабря 2018
Генсек ООН призвал к немедленному прекращению огня в Ливии
Посольство Российской Федерации в Великобритании
Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым
Последствия наводнения в Тулунском районе Иркутской области
Путин поручил не допустить роста цен в пострадавших от наводнения районах
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин выступил против федерализации Украины
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:45Путин назвал условие диалога с Киевом
02:32У Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,4
02:31Евродепутат: фракция евроскептиков в ЕП ведет переговоры о расширении
02:29Трамп предостерег Иран от угроз
02:27Бронемашины "Брэдли" в Вашингтоне оказались "украшением" сцены для Трампа
02:24Евроскептики выступят за развитие связей с Россией, заявил евродепутат
02:22Депутат: партии мейнстрима ищут поддержку двух фракций для коалиции в ЕП
02:19Венесуэла предупредила граждан США об отсутствии защиты на своей территории
02:18Евродепутат прокомментировал итоги саммита ЕС
02:14Пушков назвал конвульсиями отказ Киева пустить наблюдателей ПАСЕ на выборы
02:13Евродепутат: саммит ЕС стал "фасадом" для скрытых договоренностей
02:08В Египте туристы смогут бесплатно делать фотографии в музеях и у памятников
01:56В Минске во время праздничного салюта пострадали три человека
01:50В Гондурасе при кораблекрушении погибли 26 человек
01:43Перу пригласила Россию на встречу по ситуации в Венесуэле
01:28В МИД России отметили важность встречи в США группы по ядерному разоружению
01:24РФ приветствует поддержку США идеи создания среды для ядерного разоружения
01:22В МИД рассказали о путях решения с США проблемы ДРСМД
01:14Участники встречи СБ ООН по Ливии обеспокоены происходящим в стране
01:10В Ливане более десяти человек пострадали в результате взрыва на АЗС
Лента новостейМолния