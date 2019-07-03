Глава Туркмении выразил соболезнования в связи с наводнением в Приангарье

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным Сочи. 15 августа 2018

АШХАБАД, 3 июл - РИА Новости. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов направил соболезнования главе российского государства Владимиру Путину и премьеру Дмитрию Медведеву в связи с жертвами и разрушениями, вызванными наводнением в Иркутской области, сообщает в среду Туркменское телевидение.

"От имени народа и правительства страны, а также от себя лично президент Туркменистана передал слова сопереживания и поддержки в этот трудный момент родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении.

Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По последним данным МЧС РФ, в результате паводка погибли 20 человек, еще 15 числятся пропавшими без вести.