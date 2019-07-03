Площадь восстановления лесов в Калужской области в 2019 году вырастет на 9%

"Государственными учреждениями, подведомственными министерству природных ресурсов и экологии области, проводятся лесовосстановительные мероприятия. В 2019 году они пройдут на площади 4,4 тысячи гектаров. Это на 400 гектаров больше, чем в 2018 году", - говорится в сообщении.