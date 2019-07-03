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РИА Новости
Экология

Площадь восстановления лесов в Калужской области в 2019 году вырастет на 9%

Вчера, 19:47
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© Depositphotos / Ale-ksЛес
Лес
© Depositphotos / Ale-ks
КАЛУГА, 3 июл – РИА Новости. Площадь восстановления лесов в Калужской области в 2019 году вырастет по сравнению с 2018 годом на 9%, до 4,4 тысячи гектаров, сообщило правительство региона.
Восстановление лесов ведется согласно региональному проекту "Сохранение лесов" в рамках национального проекта "Экология".

"Государственными учреждениями, подведомственными министерству природных ресурсов и экологии области, проводятся лесовосстановительные мероприятия. В 2019 году они пройдут на площади 4,4 тысячи гектаров. Это на 400 гектаров больше, чем в 2018 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на текущий момент работа проведена почти на 2,8 тысячи гектаров (62% годового плана).
"Молодые сосны, ели и дубы появились на 2,5 тысячи гектаров (93% плана). Дополнительно высажены лесные культуры на 1,1 тысячи гектаров (148% годового плана). Кроме того, агротехнические работы и удаление нежелательной поросли выполнены на 3,9 тысячи гектаров. Осенью лесовосстановительные мероприятия продолжатся", - информирует региональное правительство.
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ЭкологияКалужская область
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