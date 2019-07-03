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РИА Новости

Генсек ООН призвал к немедленному прекращению огня в Ливии

Вчера, 19:43
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает на открытии 24-й конференции ООН по изменению климата (СОР24) в Катовице. 3 декабря 2018
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает на открытии 24-й конференции ООН по изменению климата (СОР24) в Катовице. 3 декабря 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ООН, 3 июл - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает к немедленному прекращению огня в Ливии и возврату к политическому диалогу, заявил на брифинге журналистам официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.
Ранее миссия ООН в Ливии (UNSMIL) сообщила, что 44 человека погибли, более 130 пострадали в результате авиаудара по центру содержания нелегальных иммигрантов в районе Таджура под ливийским Триполи. Как заявил спецпосланник ООН по урегулированию в Ливии Гассан Саламе, авиаудар можно расценивать как военное преступление.
"Генеральный секретарь повторяет свой призыв к немедленному прекращению огня в Ливии и возвращению к политическому диалогу", - сказал Дюжаррик.
Город Абу-Даби
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