Генсек ООН призвал к немедленному прекращению огня в Ливии

ООН, 3 июл - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает к немедленному прекращению огня в Ливии и возврату к политическому диалогу, заявил на брифинге журналистам официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.

Ранее миссия ООН в Ливии (UNSMIL) сообщила, что 44 человека погибли, более 130 пострадали в результате авиаудара по центру содержания нелегальных иммигрантов в районе Таджура под ливийским Триполи. Как заявил спецпосланник ООН по урегулированию в Ливии Гассан Саламе, авиаудар можно расценивать как военное преступление.