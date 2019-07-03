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РИА Новости

Шестерых французов осудили за "карательную экспедицию" в лагерь цыган

Вчера, 19:40
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Шестеро французов приговорены к небольшим срокам тюремного заключение за участие в нападении на лагерь цыган в столичном регионе Иль-де-Франс, сообщает телеканал BFMTV.
Столкновения жителей Иль-де-Франса с представителями цыганской общины происходили в конце марта и были спровоцированы слухами в социальных сетях.
Шестеро подсудимых в возрасте от 23 до 26 лет были задержаны 25 марта рядом с цыганским табором в парижском пригороде Бобиньи. Один из задержанных нес с собой кирпич, отмечается в материалах дела.
Молодой человек, признанный "зачинщиком карательной экспедиции", был приговорен к шести месяцам тюремного заключения. Помимо попытки нападения он разместил в социальных сетях видеоролик с горящими автомобилями под лозунгом "Этим вечером война". Его товарищи получили еще меньшие сроки.
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Местные власти связывали возникший в конце марта конфликт с сообщениями в социальных сетях о якобы имевших место попытках похищения детей, которые совершают цыгане, разъезжающие по Иль-де-Франсу (столичная область) на белом грузовике.
В то же время префектура департамента заявляла, что в регионе не было зафиксировано ни одной попытки похищения. В размещенном в Twitter заявлении правоохранители призывали не доверять "фейковым новостям" и не полагаться на ложную информацию.
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