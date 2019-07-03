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РИА Новости

Аэрофлот отмечает 10-летний юбилей полетов в Дрезден

Вчера, 19:40
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДрезден
Дрезден
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 3 июл - ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот отметил 10-летие со дня открытия полетов в Дрезден - столицу федеральной земли Саксония. Первый полет, возобновленный после длительного перерыва, состоялся 3 июля 2009 года.
Первоначально рейсы выполнялись два раза в неделю. Но с ростом востребованности и популярности этого маршрута среди россиян и немцев частота полетов c 27 мая 2014 года была увеличена до 7 рейсов в неделю. За 10 лет полетов Аэрофлот перевез по этому маршруту более 309 тысяч пассажиров.
Дрезден считается культурной столицей Германии. Благодаря множеству архитектурных памятников в стиле барокко, компактно расположенных в историческом центре города, этот город называют "Флоренцией на Эльбе". Здесь можно увидеть знаменитую церковь Фрауэнкирхе, полюбоваться подлинником Сикстинской Мадонны Рафаэля в галерее Старых мастеров, прогуляться в Ботаническом саду или посетить центр гастрономии и розничной торговли Нойштадт.
Дрезден - наиболее динамично развивающейся город на востоке Германии, поэтому это направление пользуется широким спросом у деловых путешественников.
Пассажиры выбирают рейсы Аэрофлота за неизменно высокий уровень сервиса. Премиальный статус Аэрофлота подтверждают наиболее авторитетные рейтинги – "четыре звезды" от британского агентства Skytrax, а также "пять звезд" американской авиационной ассоциации APEX.
Аэрофлот входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.
Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2018 году Аэрофлот перевёз 35,8 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 55,7 млн.
Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, восемь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также завоевал рейтинг "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.
Аэрофлот — самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.
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