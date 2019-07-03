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РИА Новости
Культура

Художественную стратегию Пермской оперы будет определять новый директор

Вчера, 19:40
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© РИА Новости / Владимир Первенцев / Перейти в фотобанкВид на Пермский театр оперы и балета и на реку Каму
Вид на Пермский театр оперы и балета и на реку Каму
© РИА Новости / Владимир Первенцев
Перейти в фотобанк
ПЕРМЬ, 3 июл - РИА Новости. Пермский академический театр оперы и балета имени П. И. Чайковского после решения Теодора Курентзиса покинуть должность художественного руководителя перейдет на директорскую модель управления, говорится в сообщении на сайте театра.
В конце июня стало известно, что с нового сезона Курентзис прекращает работу в качестве худрука Пермского театра оперы и балета. При этом он остался художественным руководителем Международного Дягилевского фестиваля в Перми, сохранил за собой право на постановки на пермской сцене одной или нескольких опер в сезон, а также ангажемент на выступления оркестра MusicAeterna. Позже Курентзис в открытом письме труппе объяснил свой уход непониманием и отсутствием трепета и чуткости со стороны администрации Пермского края.
"Пермская опера перейдет на новую - директорскую - модель управления, что подтвердил министр культуры Пермского края (Вячеслав Торчинский) на встрече с коллективом театра", - говорится в сообщении.
В пресс-службе Пермской оперы пояснили, что "директорская модель управления характеризуется тем, что генеральный директор не просто руководит хозяйственной деятельностью, но и занимается определением художественной стратегии театра".

"Генеральным директором станет Андрей Борисов, чья кандидатура была рекомендована Теодором Курентзисом и утверждена министерством культуры Пермского края", - уточнили в театре.

В пресс-службе учреждения подчеркнули, что Борисов не станет "принимать решения единолично", а будет согласовывать их с членами художественной коллегии, в которую входят руководители творческих коллективов театра: главный балетмейстер Алексей Мирошниченко, директор оперной труппы Медея Ясониди, а также "главный дирижер, которым станет Артем Абашев".
Помимо этого, в художественную коллегию войдет главный хормейстер, имя которого, как пишет театр, "пока неизвестно".
В Пермской опере обратили внимание, что после ухода Курентзиса часть творческих сил - артисты оркестра и хора MusicAeterna, а также солисты оперы, приглашенные маэстро, - "остаются в театре и планируют работу в новом сезоне".
Дирижер Теодор Курентзис
27 июня, 10:56
Теодор Курентзис рассказал, почему ушел из Пермского театра
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КультураМузыкаТеатрОпераНовости культурыТеодор КурентзисПермский театр оперы и балетаПермь
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